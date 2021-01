Fading Borders ⎪ România la Bienala de la Veneția din 2021

„Fading Borders” este proiectul care va reprezenta România, în 2021, la cea de-a 17-a ediție a Bienalei de la Veneția, în cadrul Expoziției Internaționale de Arhitectură. Proiectul abordează fenomenul migrației românilor din ultimii 13 ani.

Curatoriată de Hashim Sarkis, Expoziția Internațională de Arhitectură de la Veneția va prezenta lucrări și proiecte din întreaga lume sub tema How Will We Live Together? („Cum vom trăi împreună?”). Evenimentul este programat să aibă loc în perioada 22 mai — 21 noiembrie 2021.

În urma concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură din cadrul La Biennale di Venezia, lucrarea Fading Borders a fost desemnată câștigătoare.

Creat de Irina Melita, Ștefan Simion, Ștefania Hîrleață, Cristian Andrei Bădescu și Radu Tîrcă, Fading Borders abordează tema migrației a peste 3,4 milioane de români, circa 17% din populația totală a țării, fenomen ce a avut loc după aderarea României la Uniunea Europeană din anul 2007. Este un exod fără precedent în Europa, petrecut pe timp de pace.

Pavilionul României de la Veneția va arăta două aspecte ale migrației: o cartografiere a orașelor românești golite de valurile de migrație și un proiect care va ilustra viața unor români care au ales să trăiască peste hotare.

„Proiectul documentează această realitate dramatică în două ipostaze fundamentale: Plecat — fenomenul complex de conviețuire a emingranților români în cadrul diferitelor comunități locale din Europa și Shrinking Cities — locurile abandonate ale mediului construit de acasă”, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii.

Precum în anii precedenți, expoziția va fi organizată în două spații, mai precis, Pavilionul Național al României din Giardini della Biennale și Noua Galerie a Institutului Român pentru Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.