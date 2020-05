Fiul cel mare al lui Dan Bittman îi calcă tatălui pe urme

Toată lumea știe că solistul de la Holograf este un cuceritor, însă are și o familie frumoasă și trei băieți voinici și talentați care-i seamănă din toate privințele. Mark, Patrick şi Alex sunt fii pe care Dan Bittman îi are cu textiera Liliana Ștefan. Alexandru Bittman, cel mai mare dintre cei trei, este cunoscut și ca DJ Sybro, însă de curând acesta a revenit în atenția fanilor săi cu noutăți.

Alex Bittman (21 de ani) continuă seria de lansări de pe albumul “Los Tapes” și lansează a treia piesă, “Nu pot”, alături de Calinacho. “Nu pot” este cea mai nouă piesă de pe EP și vine cu o schimbare de stil, față de primele două piese lansate deja. Este o melodie lentă, cu influențe trap și acorduri de pian, ca element principal, în jurul cărora se învârt versurile și linia melodică. EP-ul “Los Tapes” va apărea în variantă completă la începutul lunii iunie, dar până atunci Alex Bittman lansează din două în două săptămâni câte o piesă. În total, vor fi cinci piese, ce abordează diferite stiluri ale muzicii urbane. Muzica și producția îi aparțin în totalitate lui Alex Bittman, textul este compus de Alex și Calinacho, iar vizualul disponibil pe YouTube, este realizat de Viktor Condratov.

Pe Alex Bittman l-am cunoscut inițial sub numele de Sybro. Nume sub care a lansat numeroase piese, dar și EP-uri. Apoi, Alex Bittman a făcut parte din proiectul Alex & Tugay și Tugay & Alex, alături de Tugay și au lansat împreună albumul “Nu mă judecă frate – Nu mă uită frate 3”. În toate materialele lansate până acum, artistul abordează într-un mod matur și neconvențional sound-uri ale muzicii electronice și trap, un stil ce a luat mare amploare la nivel internațional. În plus, Alex Bittman a prins gustul producției muzicale și s-a făcut cunoscut in lumea muzicală, jucându-se cu beat-uri și remixand piese ale multor artiști cunoscuți. Tatăl acestuia este foarte fericit căci și ceilalți doi băieți îl moștenesc.