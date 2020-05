Care este motivul fericirii lui Teo Trandafir! Are legătură cu fiica ei

Pentru cei care nu știu încă, Teo Trandafir nu este mama adevărată a ficei sale, Maia, pe care a adoptat-o când aceasta era mică. În acest weekend puștoica a făcut 16 ani și cele două, care sunt foarte bune prietetene înainte de a fi mamă și fiica, au petrecut într-un mod special împreună.

Vedeta de televiziune și fiica ei sunt cele mai bune prietene și au sărbătorit într-un mod special, numai ele două, aniversarea celor 16 ani. Teo Trandafir nu i-a ascuns niciodată fetiței că a fost adoptată, ba mai mult, a fost deschisă să discute cu ea pe această temă încă de când era foarte mică. “I-am spus undeva la 2 ani și jumătate, mi-am dat seama că e momentul, pur și simplu m-a străfulgerat.

Ne jucăm cu plastilină, făceam pizza și mi-a rămas momentul întipărit în minte. Am întrebat-o: «Auzi, tu vezi perdelele astea colorate? Înainte erau negre, înainte de a veni tu. Florile astea le vezi? Înainte de a veni tu, nu erau». Și a început să mă întrebe: Dar înainte de a veni eu, păsările astea erau?» ;«Nu»; «Și tu ce făceai?»; «Eu plângeam»; «De ce?»; «Pentru că îl rugăm pe Dumnezeu să îmi trimită un înger, și atunci ai venit tu purtată de patru îngeri într-un cearșaf»; «Și unde m-au pus?» M-am dus în curte și i-am arătat exact locul unde au pus-o îngerii și, din momentul ăla, totul a început să se coloreze. Ea cu mintea ei de până în 3 ani putea să își imagineze o lume alb-negru devenind color. În felul ăsta am încercat să îi explic câtă bucurie, câtă fascinație, câtă esență a adus în viața mea”, a povestit femeia la un moment dat. Vedeta de televziune a mărturisit că fiica să nu și-a dorit să o întâlnească pe cea care i-a dat viață, motiv pentru care nu i-a cerut detalii despre acest lucru: “Nu a interesat-o niciodată aspectul ăsta.

Am încercat să îi transmit faptul că am avut noroc că mama ei naturală a hotărât să nu îi facă rău și asta a fost tot. Nu cred că doamna respectivă și-ar dori, nu cred că eu mi-aș dori, nu cred că Maia și-ar dori, și atunci nu am atins un subiect căruia nu i-am înțeles sensul”, a mai spus Teo Trandafir care nu și-a dorit copil pînă la Maia. “Noi două știm ce înseamnă adoptat. Înainte de ea, eu nu mi-am dorit copii, mă simțeam bine la vârsta mea de 36 de ani, în casă mea. Este copilul meu 100%. Era extraordinar de mică, ne-am întâlnit într-o situație ciudată, când am pus-o în pat a fost că și cum am pus-o pe cărbuni încinși, a fost înfiorător la început. Eu nu știu să cresc copii, nu am fost programată genetic pentru asta, dar ea m-a învățat ce să fac”, a mai povestit Teo Trandafir.