Cadoul scump pe care Meghan Markle intenționează să i-l ofere fiicei sale, Lilibet

Meghan Markle a avut acces la multe bijuterii remarcabile ale familie regale britanice, după ce s-a căsătorit cu Prințul Harry. Chiar și acum, aceasta deține câteva piese deținute cândva de regretata prințesă Diana, deși a renunțat la angajamentele regale.

Cu toate acestea, cu mult înainte de a-l întâlni pe Harry, Meghan avea deja în colecția ei o bijuterie foarte specială, pe care o va dărui fiicei ei Lilibet.

Este vorba despre un superb ceas Cartier. Bijuteria are 10 ani și este un cadou pe care și l-a făcut singură pentru a se răsfăța după seria sa de televiziune de succes, Suits.

Aceasta a fost văzută purtându-l în al treilea sezon al serialului, în 2012. Ceasul are gravat un mesaj special: „Către MM de la MM” și reprezintă un simbol al succesului în carieră al lui Meghan.

Soția prințului Harry a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru ALO! Magazine că bijuteria are o valoare sentimentală uriașă și că intenționează ca ceasul să-i fie dăruit fiicei sale, Lilibet, atunci când aceasta va crește.

„Întotdeauna am râvnit la ceasul Cartier French Tank. Când am aflat că Suits va continua cu un al treilea sezon, am cumpărat ceasul în două culori. Acum, plănuiesc să i-l dau fiicei mele într-o zi, reprezentând legătura pe care o am cu ea”, a declarat Meghan Markle în cadrul interviului.