Angajați Amazon, amenințați cu concedierea după ce au vorbit despre probleme de mediu

Câțiva angajați Amazon au declarat că retailerul online i-a amenințat că-I va concedia pe unii dintre ei pentru că au vorbit despre probleme de mediu. Angajații Amazon pentru Justiția Climatică au spus că lucrătorilor li s-a spus că încalcă politicile companiei.

Se întâmplă după ce doi angajați au atras atenția asupra faptului că gigantul american contribuie semnificativ la încălzirea globală prin furnizarea de servicii de cloud companiilor specializate pe petrol și exploatarea gazelor. Angajații cu pricina au fost Maren Costa și Jamie Kowalski și cred Amazon ar trebui să facă mai mult pentru a face față schimbărilor climatice.

Compania a spus că politica sa privind angajații care fac comentarii publice nu este nouă și îi vizează pe toți lucrătorii. „Politica noastră referitoare la comunicațiile externe nu este nouă și credem că este similară cu a altor companii. De curând, am actualizat politica și procesul aferent de aprobare pentru a face mai ușoară pentru angajați participarea la activități externe, precum discursuri, interviuri și utilizarea logo-ului companiei. La fel ca în cazul oricărei reguli interne, angajații s-ar putea să primească o notificare din partea echipei noastre de resurse umane dacă aflăm de o instanță în care politica nu este respectată.”

Conform spuselor celor doi, după publicarea articolului din octombrie, au fost chemați în ședință de către oficialii departamentului de resurse umane și juridic și au fost acuzați de încălcarea politicii de comunicații externe a companiei, se arată într-o postare pe Twitter. „Unii lucrători au primit apoi e-mailuri în care sunt amenințați cu concediere, dacă vor continua să vorbească despre afacerile Amazon”.

We must be able to speak up. Here is our press response to Amazon’s intimidation tactics. 3/ pic.twitter.com/7DqhCw09Yf

— Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) January 2, 2020