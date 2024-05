Florin Piersic, mesaj emoționant de pe patul de spital

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori ai României, a transmis recent primul său mesaj audio de pe patul de spital, după ce a trecut printr-o serie de operații.

În mesajul său emoționant, Piersic a vorbit despre starea sa de sănătate, mulțumind medicilor și fanilor pentru sprijinul lor constant și exprimându-și dorința de a reveni pe scenă cât mai curând posibil.

Actorul a profitat de ocazie pentru a le mulțumi în mod special medicilor care l-au îngrijit.

„Spune-le tuturor că am avut o replică într-o piesă pe care o ador în care terminam acest spectacol cu un succes extraordinar în care spuneam: „Şi deasupra mea speranța. Asta vă spun şi dumneavoastră. Deasupra mea speranţa să vă fie bine, să vă gândiţi la mine şi să ştiţi că nu vreau să ne despărţim niciodată.””, a spus Florin Piersic pentru Observator.

El și-a exprimat astfel optimismul și dorința de a-și relua activitatea artistică. Piersic a vorbit și despre procesul său de recuperare, menționând că speră să poată merge din nou normal în următoarele două săptămâni:

„În două săptămâni sper ca eu să pot să păşeşc aşa cum păşesc că am început să păşesc acum, adică cu o uşurinţă mai mare la piciorul stâng. Dorinţa mea, nu pot să spun că asta se va întâmpla peste o lună, peste două, peste trei dar in orice caz intr-un timp in care eu imi voi reveni din cauza asta… din cauza asta fac această recuperare ca să pot să mai apar vreodată pe scenă”.

Potrivit medicilor, evoluția stării de sănătate a lui Florin Piersic a fost favorabilă:

„Momentan evoluţia a fost extrem de favorabilă, plaga e în curs de vindecare, aşteptăm scoaterea firelor, dânsul se mobilizează, are mobilitate bună, cu cadru, el nu mai mersese de 4-5 săptămâni”, a spus Şerban Dragosloveanu, medic chirurg ortoped, pentru sursa citată.

„În momentul în care am terminat operaţia şi anestezia şi s-a trezit, lucrurile au fost extraordinare pentru că ne-am luat de mână şi a spus: gata, m-am întors, sunt printre voi”, a declarat Adelina Moise, medic anestezist Spitalul Foişor, conform aceleași surse.

Sursa: Tabu.RO