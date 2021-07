Florin Ristei s-a logodit în mare secret. Când a cerut-o de soție pe Naomi Hedman

Florin Ristei a decis să facă totul public. Juratul de la X Factor a declarat în cadrul unui podcast că s-a logodit cu iubita sa, Naomi Hedman. Ristei a cerut-o în căsătorie cu mai bine de jumătate de an în urmă, dar nu a vrut să facă nimic public.

Fanii au remarcat în urmă cu ceva vreme că iubita artistului a apărut într-o fotografie cu un frumos inel pe deget. Atunci niciunul nu a vrut să facă nicio declarație. Florin Ristei a făcut totul public abia acum, în cadrul podcastului HappyFishT.

“M-am logodit, n-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut”, a anunțat Florin Ristei, în cadrul podcastului.

Cum a început relația lor

Cântărețul și fosta concurentă de la X Factor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din luna octombrie a anului trecut. Cei doi se bucură de momente frumoase împreună, merg adesea în vacanțe și petrec timp de calitate. Florin are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale, cu care are multe lucruri în comun.

Florin Ristei a povestit în cadrul emisiunii “Neatza cu Răzvan și Dani” cum a decurs prima lor întâlnire. “Îmi amintesc, era data de 3 octombrie, la Unirii, la fântâni. Era foarte cald”, a declarat Florin Ristei.

Artistul a recunoscut că inițial a fost atras de aspectul ei fizic. După ce a început să o cunoască s-a îndrăgostit însă de personalitatea și energia ei. La momentul respectiv, artistul a fost întrebat de prezentatori despre o posibilă cerere în căsătorie.

“Nu (nr. am dat niciun inel)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat”, spunea Florin Ristei în emisiunea