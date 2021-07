15 rochii cele mai iconice din toate timpurile

Este uimitor să vedem cât de repede se schimbă industria modei și creează noi tendințe. Ce va fi în acest sezon va fi „ieșit” peste un an sau doi de acum înainte.

Dar unele stiluri vestimentare sunt atât de versatile, elegante și șic, încât rămân la modă și practic neschimbate de zeci de ani. Iată rochiile de neuitat care au modelat cursul modei în ultimele decenii.

Julia Roberts – Pretty Woman, 1990

Personajul lui Richard Gere, Edward Lewis, nu este singurul lucru care păstrează ochii a milioane de femei lipite de ecran de-a lungul întregului film. Ci și din cauza scenei în care Vivian Ward, interpretată de Julia Roberts, apare transformată, în stil Cenușăreasa, într-o elegantă rochie de seară roșie, completată cu mănuși albe.

Angelina Jolie

Cu fiecare apariție de covor roșu, stilul personal unic al Angelinei Jolie păstrează toată lumea frumuseții și modei. Cu toate acestea, niciunul dintre aspectele ei nu a uimit mai mult decât această rochie lungă neagră.

Audrey Hepburn – Sabrina, 1954

Personajul lui Audrey Hepburn din Sabrina a captivat nu numai inimile bărbaților, ci a câștigat și atenția femeilor care i-au admirat frumoasa rochie albă.

Grace Kelly – To Catch a Thief, 1955

Această minunată rochie fără bretele purtată de viitoarea prințesă de Monaco i-a făcut pe fanii săi să admire frumusețea și farmecul ei rafinat.

Catherine Deneuve – The Umbrellas of Cherbourg, 1964

The Umbrellas of Cherbourg, care a fost lansat în 1964, a ajutat-o ​​pe Catherine Deneuve să cunoască foarte repede celebritatea la Hollywood. În plus, datorită stilului, eleganței și grației sale perfecte, actrița a devenit o icoană pentru multe femei.

În rolul Cleopatrei, Elizabeth Taylor a purtat o rochie aurie uimitoare, care i se potrivea perfect reginei. Cu toate acestea, este greu să alegi o singură rochie, deoarece toate rochiile prezentate în acest film au fost superbe.

Marilyn Monroe

Când Marilyn Monroe i-a cântat „La mulți ani” președintelui John F. Kennedy, ea a purtat o rochie luxuriantă de seară lungă, brodată cu strasuri. Aceasta a fost rochia care a devenit modelul tuturor „ținutelor transparente” moderne.

Vivien Leigh – Gone with the Wind, 1939

Scarlett O’Hara a arătat superb la petrecerea de ziua de naștere a lui Melanie, purtând o rochie elegantă violet.

Elisabeta de Bavaria (Sisi)

Împărăteasa Elisabeta a Austriei a fost adorată de mulți nu numai pentru aspectul ei și gustul impecabil în îmbrăcăminte, ci și pentru bunătatea și generozitatea ei.

Jennifer Grey – Dirty Dancing, 1987

Toată lumea își amintește faimoasa scenă de la finalul filmului unde Johnny și Baby dansează. Și o mare parte din succesul acestui film s-a datorat rochiei lui Baby, care continuă să hipnotizeze publicul și în prezent.

Prințesa Diana

Prințesa Diana a avut un gust minunat în materie de îmbrăcăminte, iar rochia ei elegantă de culoare albastru pal este un exemplu perfect în acest sens.

Kate Winslet – Titanic, 1997

Milioane de oameni din întreaga lume au urmărit acest film, admirând spectacolul strălucit și rochiile splendide purtate de Rose, personajul lui Kate Winslet.

Little black dress a lui Coco Chanel

Tendințele modei se schimbă, dar o mică rochie neagră continuă să fie un element de bază al garderobei fiecărei femei. Legendarul designer de modă a reușit să creeze o operă de artă care rămâne nemuritoare odată cu trecerea timpului.

Elsa – Frozen, 2013

Uimitoarea rochie albastră de gheață a Elsei ne încântă prin grația și eleganța sa. Nu este de mirare că milioane de tinere din întreaga lume încearcă să o imite.

Kate Middleton

Rochia de mireasă simplă, dar uimitoare și elegantă a lui Kate a cucerit inimile a milioane de oameni. Trena rochiei ne-a amintit de nunta prințesei Diana.