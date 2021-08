Fructul ideal pentru arderea grăsimilor de pe abdomen

Amla este considerată una dintre minunile naturii, prin multitudinea de beneficii pe care o aduce corpului uman atunci când este folosită cu regularitate atât pentru consumul intern cât și pentru cel extern. Puțin cunoscut românilor, amla, sau coacăzul indian, este un fruct exotic originar din Asia care are multe virtuți pentru sănătatea noastră.

Amla se numără printre plantele cu cea mai mare cantitate de vitamina C: 100g de fruct conțin aproximativ 700mg de vitamina C, ceea ce înseamnă de 14 ori mai mult decât portocala. În plus conține calciu, fier, proteine, acid tanic, fosfor și carbohidrați.

Amla este un adevărat aliat în curele de slăbire

Mărul, de exemplu, considerat un inhibitor natural al apetitului , va reduce producția de insulină, lămâia ca pentru el va ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge, în timp ce avocado (da, da, este într-adevăr un fruct!) va favoriza eliminarea masei grase.

Poate că acest nume nu sună cunoscut, dar amla, care înseamnă „asistentă” în sanscrită, este un fruct utilizat pe scară largă în medicina ayurvedică. Deosebit de bogat în vitamina C, este considerat un puternic regenerator. Acest fruct, bogat în antioxidanți, stimulează sistemul imunitar, stimulează libidoului, acționează ca un anti-inflamator asupra organismului și îl protejează de infecții virale, fungice sau chiar bacteriene.

Dar proprietățile sale nu se opresc aici, deoarece amla ar fi, de asemenea, un aliat pentru persoanele care doresc să slăbească. La diferite niveluri, consumul regulat de amla ar ajuta într-adevăr la slăbit. Bogat în pectină, o fibră solubilă, amla crește senzația de sațietate și, prin urmare, ar acționa ca un inhibitor natural al apetitului. La fel ca lămâia, ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și, astfel, la evitarea fluctuațiilor semnificative ale zahărului din sânge, care deseori duc la pofte.

Amla, un fruct care arde grăsimile

Există studii care arată că acest fruct a îmbunătățit semnificativ funcția hepatică, a avut un efect pozitiv asupra indicelui de masă corporală (IMC) și a redus grăsimea abdominală. Prin urmare, toate aceste proprietăți îl fac un fruct excelent pentru a susține pierderea în greutate.

Amla se găsește sub diferite forme, în special în plafare. Dar pentru a profita de efectul său de suprimare a poftei de mâncare și de acțiunea sa de ardere a grăsimilor, cel mai bun mod de a-l consuma este să îl savurați proaspăt sau sub formă de suc de detoxifiere.