Elena Gheorghe, mămică a treia oară?

Elena Gheorghe a făcut declaraţii neaşteptate despre o nouă sarcină. Vedeta, care a împlinit 36 de ani pe 30 iulie, duce o viață extrem de activă. Ziua de 30 iulie mai are o semnificație pentru Elena. În 2005, a început relaţia cu cel care avea să îi devină soţ şase ani mai târziu, Cornel Ene.

Deși are doi copii minunaţi, artista nu ar spune „nu” unei noi sarcini, căci are sprijinul necondiționat al bunicilor, care o ajută ori de câte ori aceasta are nevoie. Chiar dacă viața cu doi copii poate fi solicitantă uneori pentru că micuţii au nevoie de toată atenţia părinţilor, cântăreața nu exclude posibilitatea de a-și mări familia.

Totodată, Elena Gheorghe este conştientă de faptul că acest eveniment fericit i-ar pune cariera pe pauză, însă consideră că ae gestiona timpul foarte bine, mai ales că un copil este o binecuvântare. „Un copil este o bucurie în orice familie, cu siguranță ar fi mult mai solicitant și viața mea ar fi mult mai grea, dacă ar veni și al treilea. Dar cumva ne descurcăm, nu? Suntem oameni mari, maturi, avem bunici, avem ajutoare…”, a povestit Elena Gheorghe, într-un interviu acordat pentru VIVA.

Fetița ei își dorește o surioară

Amelie, mezina familiei, abia aşteaptă din partea mamei sale vestea cea mare. Micuţa îşi doreşte extrem de mult o surioră, cu care să se joace şi cu care să împartă pătuţul pe care nu vrea să îl dea altcuiva.

„Ea îmi spune mereu: ‘Mami, dar de ce nu mai faci și tu un bebeluș din ăla mic, mic, mic, cum are și tanti?’ Are și tanti, dar noi avem deja destui… Când mai vede câte un bebeluș mă întreabă dacă mie chiar nu îmi place drăgălășenia și îmi place foarte mult, dar eu deja am doi și sunt mari. Noi încă avem pătuțul ei, pe care vrem să îl dăm în curând și se gândește deja pe cine să pună în pătuțul ei, că nu vrea să îl dea”, a adăugat Elena Gheorghe.