Imaginile publicate de soțul Ilincăi Vandici, Andrei Neacșu, la scurt timp după ce s-a aflat de despărțire

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au decis să o ia pe drumuri separate, după șapte ani de iubire.

Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!” a recunoscut că nu mai formează un cuplu cu tatăl copilului ei, însă păstrează discreția cu privire la acest subiect.

„Viața fiecărui om este plină de urcușuri și coborâșuri , fericire și lupte care ne vor testa rezistența si integritatea dar ne vor împinge să depășim provocările și ne vor învăța lecții care ne vor face și mai puternici pe drumul nostru! Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie. Însă după o îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu. În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie”, a transmis Ilinca Vandici, în mediul online, în urmă cu câteva zile, confirmând astfel despărțirea de soțul ei.

Andrei Neacșu se află zilele acestea într-o vacanță și a postat pe conturile sale sociale câteva imagini din locul unde se relaxează. În filmare se poate observa și o prezență feminină, o tânără despre care nu se știu încă amănunte și nici care este legătura ei cu fostul partener al Ilincăi Vandici.

După ce Ilinca Vandici a confirmat separarea de tatăl copilului ei, în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora el și-ar fi găsit deja alinarea în brațele unei alte femei.

„Prietena nouă a lui Andrei ar fi sunat-o pe Ilinca și ar fi amenințat-o că o face de râs prin presă dacă nu îi acordă lui Andrei divorțul și trebuie să înțeleagă că el a lăsat-o de ceva vreme. Am înțeles că sunt vreo doi ani de când este împreună cu ea, de când tot se tatonează. Acea fată cică a amenințat-o, a înjurat-o și a făcut-o în toate felurile pe Ilinca. Cei din jurul ei, toți știau că Ilinca, de vreun an de zile, stă despărțită de soțul ei. Adică fac doar așa activități de ochii lumii împreună, dar ei de aproape un an de zile nu mai au treabă de nicio culoare”, a spus o sursă pentru click.ro.

Sursa: Tabu.RO