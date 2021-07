Îngrijire anti-îmbătrânire | Ingredientul din cremele de protecție solară de evitat la plajă

Există cu adevărat ingrediente active, care se găsesc în cosmetice, de evitat în timpul verii? Raspunsul este da!

În cosmetică, vorbim despre rutinele de vară și de iarnă din cauza nevoilor pielii care se schimbă odată cu anotimpurile. Adevărul este că, pe lângă asta, există ingrediente (care se găsesc în special în produsele cosmetice anti-îmbătrânire ) care nu sunt compatibile cu expunerea la soare.

Retinolul, un ingredient vedetă în cremele noastre anti-îmbătrânire, reacționează prost la soare

Retinolul este unul dintre cele mai utilizate ingrediente anti-îmbătrânire, deoarece este deosebit de eficient pentru reînnoirea pielii. Cunoscută și sub numele de vitamina A, este utilizată în majoritatea tratamentelor pentru acnee, pete și fermitate. Deoarece este un ingredient sensibilizant și foto-iritant, retinolul este într-adevăr principalul ingredient activ care nu trebuie utilizat în timpul verii. Poate provoca diverse iritații, alergii, pete și arsuri solare.

Alte ingrediente de utilizat cu precauție vara

Acid glicolic și acid salicilic. La fel ca retinolul, este mai bine să fii atentă la acidul glicolic și acidul salicilic vara. Utilizate în îngrijirea anti-îmbătrânire și anti-acnee, ele au și capacitatea de a regenera pielea. Deși nu sunt fotosensibilizante, ar trebui să fie utilizate cu precauție vara, deoarece pot sensibiliza pielea. Ideal este să folosiți aceste ingrediente în îngrijirea de noapte sau în îngrijirea zilei.

Vitamina C. Vitamina C este un ingredient fotosensibil, dar atenție: fotosensibil nu înseamnă fotosensibilizare. Un ingredient fotosensibilizant trebuie evitat în timpul verii, deoarece poate provoca efecte nedorite. Un ingredient fotosensibil este un ingredient care poate oxida și îți pierde eficacitatea atunci când este expus la lumină (inofensiv pentru piele). Prin urmare, vitamina C poate fi utilizată vara (în special pe pielea matură și/sau cu tendințe de imperfecțiune), cu condiția ca în timpul zilei să aplicați protecție solară.