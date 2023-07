Irina Rimes și Tudor Chirilă, ceartă aprinsă la Vocea României

Irina Rimes a fost invitată în podcastul găzduit de Mihai Morar, unde a vorbit despre cum și-a început cariera și despre cele mai mari frici ale sale, dar a și dezvăluit secrete din culisele talent show-ului de la Pro TV, Vocea României.

Irina Rimes și Tudor Chirilă au fost doi dintre antrenorii show-ului de la Pro TV, dar puțină lume știe ce se afla în spatele camerelor de filmat. Cântăreața a mărturisit de curând, în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar, că ea și Tudor Chirilă au avut o ceartă aprinsă.

Incidentul a avut loc chiar de față cu producția și cu publicul din sală, în timpul filmărilor.

„Tudor era așa și în afara filmărilor. Poate uneori mai punem niște gaz, adică ducem un pic la extremă. Și el m-a făcut să plâng. Nu am avut o discuție parte în parte. Am avut o discuție de față cu toată lumea. Am folosit cuvinte care nu trebuiau folosite, de față cu producția.

Ne-am dus afară, eu am plâns un pic, m-am liniștit. El s-a dus afară, nu cred că a plâns, dar era enervat și el. Apoi ne-am dus în platou. Pe urmă, ne-am cerut scuze. Dar la Vocea României, după cinci minute trebuie să uiți tot”, a afirmat artista.

„Lupta mea cea mai mare este cu încrederea în sine. Lupta din capul meu. Eu îmi dau seama că am avut doar oameni care m-au respectat și m-au iubit. Poate într-un mod particular, cum a fost Tudor. Cum să mă supăr când mă tachinează?”, a mai precizat Irina Rimes.

