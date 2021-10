Jojo, cu burtică de gravidă pe internet

Cătălina Grama, alias Jojo, a primit multe întrebări după ce a postat o imagine în care apare însărcinată!

Jojo este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe din România. Și pe plan personal îi merge bine. De șapte ani are o relație cu Paul Ipate, alături de care are o fiică Zora. Vedeta mai are un băiat, Achim, din prima căsătorie.

De ceva timp, toată lumea se întreabă dacă cei doi au de gând să mai facă un copil! „Nu ne-am mai gândit. Înainte eu mă tot gândeam, cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în lockdown și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copii am zis că e dificil, mă mai gândesc”, a declarat Jojo.

Actrița le-a dat palpitații serioase fanilor de pe rețelele de socializare, după ce a postat o imagine în care apare cu burtica de graviduță. Imediat, fanii au reacționat, dar și partenerul vedetei, Paul Ipate. Actorul și-a anunțat iubita că el urmează să plece pentru o perioadă, după ce a văzut imaginea: „Eu am plecat în turneu!”. Jojo a reacționat: „Mă bucur! Când te întorci aflăm dacă avem gemeni!”.

Ea a dezvăluit până la urmă că este însărcinată doar într-o producție cinematografică și nu în realitate! Actrița nu a putut da detalii despre proiectul la care lucrează acum, dar promite că nu mai este mult și va dezvălui totul: „Numai pe platourile de filmare! Nu vă putem spune încă. Va fi difuzat în primăvară. Vom dezvălui totul la momentul potrivit!”.