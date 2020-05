Ce alte pasiuni mai are Gina Pistol în afară de televiziune și gătit

Îndrăgita prezentatoare de televiziune și iubita lui Smiley are foarte mult timp și când nu gătește sau nu postează pe rețelele de socialziare oferă interviuri, unde povestește tot felul de secrete. Astfel că într-un interviu oferit lui Virgil Ianțu i-a povestit acestuia câteva secrete pe care nu le știa nimeni. Astfel că femeia a mărturisit că una dintre pasiunile ei este muzica bună, la care uneori plânge iar Smiley râde de ea. A doua surpriză dezvăluită la interviurile “Smart Talk” a fost că ea este pasionată de fotografie iar iubitul ei o încurajează să-și urmeze pasiunea. “Tudor Gheorghe avea o piesă care mi-a marcat copilăria. Ascultăm piesa aia și parcă trăiam atunci când o ascultam. Întotdeauna am avut o legătură cu muzica și arta. Eu cred că dacă nu prezentăm vreo emisiune la TV clar aș fi făcut parte din lumea asta, eram bună la desen și muzică atunci când eram mică, am ureche muzicală foarte bună și imediat rețin piesele. Singură mea problema este că sunt mai comodă, nu leneșă. Îmi plăcea când eram mică naiul și mi-ar fi plăcut să învăț să cânt la nai. Îmi place arta fotografică, care are legătură cu tatăl meu care avea un mic laborator de deveoparea pozelor pe care le făcea. Am simțul asta estetic. Andrei (Smiley, n.r.) mereu îmi spune, apucă-te ca lumea de fotografie. Eu mă pot uita la un copac și să văd ce nu văd ceilalți. Sau cum trece o rază de soare prin fruzele copacului”, a povestit Gina Pistol.