Laura Cosoi a povestit cum a decurs prima întâlnire a Ritei cu Vera

Fermecătoarea actrița și scriitoare are destul timp să scrie pe site-ul care-i poartă numele și a povestit recent alte noutăți din viața ei de proaspătă mămică. Laura Cosoi a scris cum a pregătit-o pe fiica cea mare Rita de prima întâlnire cu surioara mai mică. Aici puteți citi doar o parte a textului, restul pe blog.

“Un moment pe care l-am așteptat cu multă emoție după ce am născut a fost întâlnirea dintre Rita și surioara ei mai mică, Vera. A fost un eveniment pregătit luni la rând, cu răbdare, discursuri pe înțelesul unui copil de doi ani și strategii de a o implica – ca atunci când pregătești un spectacol, repeți săptămâni și luni la rând și apoi are loc premiera, iar așteptările sunt depășite de ce se întâmplă în realitate. După ce s-a confirmat sarcina și a început să avanseze, am încercat să o pregătim pe Rita pentru venirea pe lume a Verei.

La început eram cam sceptici, gândidu-ne că e prea mică și nu înțelege. Surprinzător însă, pricepea mai mult decât ne-am așteptat: știa că sora ei e în burtică la mami, o mângâia, punea urechea să asculte ce face ea acolo, iar uneori voia să-i dea să mănânce prin buric. În ultimele două luni de sarcină, de câte ori treceam pe lângă spital îi spuneam că mami va merge două zile la spital, de unde va veni cu Vera. Și în permanență am făcut o paralelă cu ea, adică i-am explicat că și ea a fost mică, a stat în burtică, apoi mami a stat două zile la spital și a venit cu Rita acasă. Că să nu-și creeze așteptări exagerate cum că Vera vine acasă și ies amandouț în curte, la joacă, am încercat să-i explicăm și faptul că sora ei e foarte mică. Îi dăm lăptic, o schimbăm, aveam grijă de ea să se facă mare și apoi se pot juca împreună. Cred că pregătirea aceasta a durat aproximativ 6 luni. Dar, știi cum e: copiii nu au noțiunea timpului. Le spui că se va întâmpla un lucru peste niște luni, dar ei n-au cum să aproximeze ceva atât de abstract.

Așa că sosirea acasă a Verei cred că era pentru Rita că un fel de idee care nu se mai concretiza. Și, în sfârșit, a venit și ziua cea mare, când m-am externat și Cosmin a venit să ne ia acasă! Însă înainte de asta, i-a explicat Ritei că merge la spital să le ia pe mami și Vera și ea a înțeles, cum, de altfel, a acceptat fără să plângă și cele două zile de absența a mea de acasă. A priceput că mami are o treabă importantă de făcut și și-a văzut de ale ei. Pentru că noi nu avem ajutoare, am dus-o la creșă începând din iunie, de când s-au deschis.

Acolo e un mediu controlat și sigur și mi se pare esențial pentru dezvoltarea ei armonioasă să se joace împreună cu alți copii. Cosmin a dus-o așadar pe Rita la creșă, apoi a venit la maternitate și și-a cunoscut și el fiica. M-a impresionat foarte tare expresia de pe fața lui, duioșia cu care o privea pe Vera”, a scris Laura Cosoi. “Ce ne-am propus noi chiar de la început a fost să nu tulburăm cu nimic rutina vieții noastre după sosirea acasă a Verei, pentru că Rita să nu perceapă această că pe-o schimbare drastică.

Așadar, acasă ne-a întâmpinat mama, care și-a cunoscut nepoțica, apoi a apărut Luna…. Câteva ore, am mai stat împreună noi trei, apoi Cosmin s-a dus să o ia pe Rita de la creșă. Pe drum i-a explicat că acasă o așteaptă mami și Vera, că trebuie să se descalțe, să se spele pe mâini, apoi poate să o vadă”, a mai povestit vedetă iar restul materialului pe site ul Laurei.