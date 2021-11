Kamara, primele declarații despre relația pe care a avut-o cu iubita lui Reghe

Kamara a făcut primele declarații în scandalul pozelor incendiare cu Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, care au aruncat în aer showbizul românesc în urmă cu câteva zile.

Cântăreţul a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc şi ce tip de relaţie au avut la cel moment.

„Formaţia mea avea turneu prin ţară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă, spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viaţa a visat să mă cunoască. Eram la Călimăneşti şi nici nu ştiam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei. Ulterior, am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema! Eu sunt îndrăgostit de când mă ştiu de muzică şi de copiii mei. În rest este distracţie”, a declarat Kamara, într-un interviu pentru realitateasportiva.net.

Solistul a ținut să precizeze că a avut mai multe întâlniri de o noapte cu Corina, dar că relația nu a fost nici pe departe una serioasă. „Eu nu am locuit cu fata asta. Am văzut-o sporadic de câteva ori, cred, când o chemam pe la mine: cele două seri petrecute la Călimănești și parcă una la mare, una la București și, ultima, la Ploiești. Atât. Niciodată mai mult de o noapte! Niciodată nu a intrat în casa mea. Chiar mi-am adus aminte. Acum un an când am vorbit, chiar i-am trimis filmulețul și pozele neștiind că este amanta lui Reghe”, a mai povestit Kamara.

S-au văzut de mai multe ori

Kamara a dat și explicații privind sfaturile prețioase pe care i le-a dat Corinei după ce petrecuseră împreună o noapte tumultuoasă, în filmulețul care s-a viralizat pe Internet.

„Mă durea cumva sufletul să văd o tânără care își irosea viața, care nu mergea la școală, care fuma enorm, care nu se trata de diferite boli, care nu avea legătură cu părinții ei, care bea enorm, considerând că o astfel de viață se irosește aiurea și tinerețea nu e veșnică și cea mai mare rușine pentru o femeie este să fie tratată așa de bărbați. Chiar lecția aceea de viață a fost ca ea să conștientizeze că se va face de cel mai mare râs dacă nu se oprește și dacă nu o ia pe calea cea bună și normală pentru un om”, a mai spus cântărețul.

În final, Kamara a avut și un sfat pentru Laurențiu Reghecampf, ca de la bărbat la bărbat. „Cred că orice prieten familist sau tată ar da același sfat. Familia și copiii sunt tot ceea ce contează pe Pământ. Respectul este primordial într-o familie și faptul că-l știu pe Bebeto (n.r. fiul lui Reghecampf) de la botez m-a făcut să îi transmit și eu ceea ce toți prietenii au făcut-o. Să-și vadă de familia lui urgent”, a mai spus acesta.