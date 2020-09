Loredana goală pe instagram! Imaginile care au încins imaginația fanilor

Una dintre cele mai îndrăgite soliste de la noi, actrița și vedetă de televiziune este din ce în ce mă îndrăzneață. Și asta pentru că Loredana la cei 50 de anii pe care i-a împlinit anul acesta în iunie, este din ce în ce mai sexy și publică pe rețelele de socializare imagini tot mai sexy.



Loredana Groza se reinventează mereu și are de multe ori câte un atu în mânecă. După ce a făcut film și serial de televiziune, după ce a fost vedetă de televiziune și jurata unor emisiuni de televiziune vedetă și-a schimbat traiectoria. Și mai mult decât atât și-a schimbat și stilul. Căci în ultimul an, înainte de pandemia de coronavirus și izolare, solistă a devenit din ce în ce mai sexy.

Astfel că în aparițiile ei de la emisiuni sunt din ce mai senzuale la fel că și imaginile pe care vedetă le publică pe rețelele de socializare. De curând Loredana a publicat noi imagini senzuale în care este goală și fotografiile cu ea au încins imaginația fanilor ei de peste tot din lume și următorul text pe pagină ei de facebook: “Like a hummingbird looking for sweetness.. Hello, hello love”.