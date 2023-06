Mădălina Crețan, tatuaj în memoria lui Nosfe. Desenul a fost făcut chiar de fiica lor

Nosfe, fondatorul trupei Șatra Benz, s-a stins din viață în urmă cu opot luni, în urma uni infarct, la doar 37 de ani. Soția lui, Mădălina Crețan, a decis să își facă un tatuaj în memoria artistului, semnificația acestuia fiind una cu adevărat emoționantă.

Este vorba despre patru inimi, desenate chiar de fiica celor doi, Iris, pe care Mădălina și le-a tatuat aproape de umăr, acolo unde și Nosfe avea același tatuaj. Aceasta a dezvăluit ce semnifică desenul.

„Un tatuaj! Sau încă un tatuaj! Sau matching tattoos ca să sune cool. Toate astea pentru cei care judecă ușor. Pentru noi și pentru oamenii care înțeleg, sunt 4 inimi desenate de Iris pentru tati, câte una pentru cele mai importante persoane din viața ei: ea (pentru că am avut mereu grijă să o învățam cât de importantă e ea pentru ea), mami, tati și maia (adică mamaia ei, care de când existăm toți 3 în viața ei a devenit mamă pentru 3 copii). Și da, ne-am chinuit mult timp să găsim un tatuaj pe care să-l purtăm amândoi cu mândrie si iubire”, a scris ea, pe Instagram.

Recent, Mădălina Crețan a publicat un mesaj și o serie de fotografii cu Nosfe și și-a amintit ce părere avea despre barba acestuia.

„Deși când l-am cunoscut mă îngrozea barba la bărbați și atunci când și-a lăsat-o să crească am făcut o întreagă dramă de mironosiță, pe măsură ce îi creștea mi se părea că e chiar frumos cu ea. La un moment dat și-a dat-o jos și iar am făcut tărăboi, ca după să îmi amintesc că seamănă cu cel de care m-am îndrăgostit în decembrie 2013. După ce îi creștea, îmi plăcea iar de el cu barbă, and so on.

Cred că de fapt îmi plăcea de el oricum, oricând, cu barbă pentru că era the alpha male, fără barbă pentru că îmi trezea amintiri frumoase, cu haine pentru că era mereu fresh sau fără haine pentru că…, cu ochelari pentru că era cool, fără pentru că îi vedeam ochii ăia despre care mi-a zis de multe ori, încă de la începuturi “mă baby, m-au scos din multe belele ochii ăștia!” și tot așa”, a scris ea.

Sursa: Tabu.RO