Andreea Bălan, primele declarații despre relația cu tenismenul Victor Cornea

Andreea Bălan formează un cuplu cu jucătorul de tenis Victor Cornea, care este cu 9 ani mai tânăr decât ea.

După ce a confirmat relația în mediul online, purtând una dintre jachetele sportivului, solista a vorbit în premieră despre noua relație.

„Iubirea este foarte importantă în viață. Suntem la început și sunt foarte fericită”, a declarat Andreea Bălan la Antena 1. Cei doi vor merge împreună la Wimbledon. „Mergem la Wimbledon, avem meci acolo”, a confirmat artista.

După divorțul de actorul George Burcea, alături de care are două fiice, Ella Maya și Clara Maria, solista a devenit mult mai reținută în ceea ce privește relațiile sale de cuplu.

„Nu îmi mai fac planuri în viața personală. Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum. O trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, spunea Andreea Bălan în 2021.

Sursa: Tabu.RO