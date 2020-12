Filmul „Mank”, o odă somptuoasă pentru vechiul Hollywood

Când regizorul David Fincher a cooptat-o costumiera Trish Summerville, pentru noul său film Mank – un biopic despre scenaristul Herman J. Mankiewicz și despre dezvoltarea scenariului pentru „Citizen Kane” din 1941 – știa că va fi cea mai provocatoare sarcină din cariera sa.

Summerville, care a lucrat anterior cu Fincher la The Girl With the Dragon Tattoo din 2011 și Gone Girl din 2014, a fost însărcinată să recreeze farmecul Hollywood-ului din anii 1930, fără să folosească nicio picătură de culoare.

„Chiar dacă este alb-negru, nu poți folosi doar alb-negru doar pentru că e foarte plat (pe ecran) și totul arată la fel”, a explicat Trish Summerville. „A fost vorba de a afla ce culori și tonuri variate se citesc foarte bine pe ecran.”

Amanda Seyfried și Gary Oldman călătoresc înapoi în Epoca de Aur a cinematografiei pentru Mank

Vibranță fără culoare

David Fincher și directorul de imagine Erik Messerschmidt s-au străduit să redea autenticitatea epocii, reproducând îndeaproape aspectul și imaginile din Old Hollywood.

Deși filmul a fost filmat în întregime în alb-negru, culoarea a fost importantă pentru designul costumului, deoarece nuanțele diferite se traduc în diferite tonuri de negru și gri.

Pe platourile de filmare, a existat o gamă vibrantă de nuanțe, în special când a venit vorba de scene de petrecere la castelul Hearst din San Simeon, California, unde Marion Davies și amorezul ei, magnatul media William Randolph Hearst (interpretat de Charles Dance), au ținut celebrele serate pentru cele mai mari vedete de la Hollywood.

Marion Davies

„O mulțime de rochii au într-adevăr culori intense, cum ar fi verdele chartreuse, somonul și verdele închis”, a spus Summerville.

Detalii vechi de la Hollywood

Conform Variety, filmul Mlui David Fincher are cele mai mari şanse la o nominalizare la Premiile Oscar 2021. Subiectul filmului – provocările din viaţa scenaristului Herman Mankiewicz (interpretat de Gary Oldman) din timpul scrierii unuia dintre cele mai faimoase şi influente lungmetraje din istorie, Citizen Kane – nu ar putea fi mai pe placul votanţilor la Oscar, care şi-au dovedit în repetate rânduri predilecţia pentru drame de epocă şi pentru subiecte legate de propria industrie.

Mank, care s-a lansat pe Netflix pe 4 decembrie, este un proiect la fel de plin de viață. Prezintă unele dintre cele mai mari vedete ale epocii, inclusiv regizorul Kane, Orson Welles (Tom Burke) și vedeta de la Hollywood, Marion Davies (Amanda Seyfried).