Anca Serea, mămică a șaptea oară?

Anca Serea a recunoscut într-un interviu faptul că și-ar dori și cel de-al șaptea copil. Soția lui Adrian Sînă a povestit cum își dorea încă din copilărie să aibă mai mulți copii, având drept model educatoarea de la grădiniță.

Vedeta a adus pe lume şase copii, iar surpriza este că nu se opreşte aici. Împreună cu soţul ei, Adrian Sînă, îşi doresc să devină din nou părinţi, însă, acum este prea devreme.

„L-aș mai face și pe al șaptelea și cred că o să-l mai fac. De mică îmi doream să fiu învățătoare, de fapt îmi doream să fiu educatoare pentru că am avut o doamnă educatoare la grădiniță și îmi doream să fiu ca ea, să lucrez cu copii. Toate vecinile mele mă rugau să stau cu copii lor când eram mică și mi-a plăcut să petrec timp cu ei”, a declarat Anca Serea într-un interviu La Măruță.

Anca Serea are șase copii

„A fost o copilărie foarte frumoasă, pot să zic că nu am avut una perfectă. Am mers la grădiniță în curtea bisericii și am avut așa o copilărie ca din cărți, foarte simplă” , a spus prezentatoarea TV.

Anca Serea este singura vedetă din showbiz care s-a încumetat să aducă pe lume atâţia copii -șașe – şi, culmea, să spună chiar că îşi mai doreşte. Doi dintre aceștia, David și Sarah, sunt copiii pe care Anca Serea i-a avut cu Filip Poplingher, cel despre care se știe că a fost primul ei soț. Din căsnicia cu Adi Sînă, are patru copii: Noah, Ava, Moise și Leah.