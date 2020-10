De unde s-a infectat Ianțu cu coronavirus

Momente delicate pentru Virgil Ianțu, actor, cântăreț și prezentator de televiziune. Deși a fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Din fericire vedeta a făcut o formă ușoară a bolii, se simte bine și spune că va trece cu bine peste această încercare. „A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsăți garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând mască și exagerând cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă să revine repede la Descoperă România!”. Telespectatorii – fani ai lui Virgil Ianțu și ai emisiunii pe care o prezintă – se pot bucura în continuare de emisiunea mult îndrăgită.

Din păcate, în urmă cu câteva zile, prezentatorul a participat la o preselecție în grădina televizinunii publice unde s-a întâlnit cu mulți oameni care au venit să participe la preselecțiile emisiunii de cultură generală pe care o prezintă. Probabil că acolo s-a infectat.

“Această poză e făcută astăzi și poate va surprinde. Da, deși am fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, am contactat Covid.

Din fericire am o formă ușoară și voi trece peste asta cu bine. Vreau să le mulțumesc celor de la Spitalul Monza și acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila pentru efortul pe care îl fac în fiecare zi pentru noi toți. A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi va rog doar să nu lăsăți garda jos și sa va protejați cât puteți, purtând masca și exagerand cu igienă. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Va doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!