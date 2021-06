Miere aromatizată cu uleiuri esențiale | Cum se utilizează remediile care combină apiterapia și aromaterapia

Mierea și uleiurile esențiale funcționează minunat împreună. Combinate, devin remedii naturale eficiente, foarte apreciate în medicina alternativă, pentru a trata o serie de mici afecțiuni zilnice.

Beneficiile pentru sănătate ale mierii sunt stimulate de uleiurile esențiale și invers, deoarece activele lor funcționează în sinergie. Această asociere, numită aromiel, potențează efectele lor. Puteți găsi arome gata de utilizat sau le puteți prepara singuri. Combinațiile sunt nesfârșite, dar unele sunt deosebit de bune.

Părerea Oliviei Metral, doctor în farmacie și autor al cărții Honey in your pharmacy: „Aromiel combină calitățile aromaterapiei și apiterapiei. Efectele lor sunt crescute de zece ori în măsura în care proprietățile terapeutice ale uleiurilor esențiale și cele ale mierii sunt întărite datorită sinergiei lor de acțiune. Un studiu recent realizat de Universitatea din Tiaret (Algeria), de exemplu, a arătat că uleiul esențial de cimbru și miere de morcovi are o activitate antibacteriană superioară atunci când este combinat decât atunci când sunt consumate separat.”

Atenție însă, uleiurile esențiale nu sunt recomandate femeilor însărcinate și copiilor sub 6 ani .

Mierea este un produs perisabil a cărui compoziție se schimbă în timp. Concentrația sa de ingrediente active tinde să scadă. Prin urmare, nu ar trebui să vă păstrați aromele mai mult de 3 ani, altfel vor deveni mai puțin eficiente. Păstrați-le într-un borcan închis la frigider.

Remediu pentru calmarea durerilor de cap

Mierea portocalie ameliorează nervozitatea și tensiunea cauzată de stres. Combinată cu uleiul esențial de neroli, care reechilibrează sistemul nervos, elimină durerile de cap generate de oboseală și anxietate.

Rețetă: amestecați 40 de picături de ulei esențial în 100 g de miere, înghițiți o linguriță de 3 ori pe zi între mese până când simptomele se ameliorează.

Remediu anti-oboseală

Duo-ul cu miere de castan și ulei esențial de pin este revitalizant. Mierea de castan etse bogată în minerale și vitamine B. Uleiul esențial de pin mărește tensiunea și stimulează glandele suprarenale. Ideal în caz de suprasolicitare, convalescență sau depresie.

Rețetă: 2 picături de ulei esențial de pin amestecate cu o linguriță de miere. Se consumă de 3 ori pe zi timp de 7 zile.

Remediu împotriva tusei

Mierea este un supresor remarcabil pentru tuse. Reduce inflamația și dezinfectează gâtul, deoarece conține acid gluconic și peroxid de hidrogen care luptă împotriva germenilor. Împotriva tusei uscate, optează pentru miere de lavandă și ulei esențial de chiparos care este antiinfecțios. Împotriva tusei expectorante, consumă mierea de brad cu ulei esențial de mirt și eucalipt.

Rețetă pentru tuse uscată: 2 picături de ulei esențial de chiparos în 2 lingurițe de miere de lavandă, de 3 ori pe zi timp de 5 zile.

Rețetă pentru tusea plină: amestecați o picătură din fiecare EO într-o linguriță de miere, apoi amestecați într-o ceașcă de apă fierbinte. Se beau 3 căni pe zi.

Pansament pentru sistemul digestiv

Mierea reglează tranzitul intestinal și energizează microbiota. Asociată cu uleiuri esențiale antibacteriene și antispastice, ameliorează gastroenterita.

Rețetă: înghițiți o picătură din fiecare dintre următoarele uleiuri esențiale: arbore de ceai, scorțișoară și busuioc, diluate în 2 lingurițe de miere, de două ori pe zi timp de 5 zile, asociate cu o dietă săracă în fibre.

Herpes: remediu pe bază de miere

Combinația de miere de cimbru și ulei esențial de arbore de ceai oferă rezultate spectaculoase în tratamentul herpesului recurent. „Studiile au arătat că eficacitatea sa este mai mare decât cea a medicamentului de referință, Aciclovir”, explică Olivia Metral, pentru Femme Actuelle.

Rețetă: amestecați 2 picături de ulei esențial într-o linguriță de miere și aplicați de 3 ori pe zi pe herpes până când dispare.

Pentru reglarea tensiunii arteriale

Mierea de păducel scade tensiunea arterială. Pentru un efect convingător, trebuie combinată cu uleiuri esențiale de maghiran – vasodilatator -, ylang-ylang și mandarină care sunt hipotensive.

Bufeuri

Ușor sedativ, mierea de trifoi ameliorează problemele menopauzei. Pentru a estompa bufeurile, asociați-o cu ulei esențial de salvie și chiparos care imită efectele hormonilor feminini.

Rețetă: 2 picături din fiecare ulei esențial diluat în 2 lingurițe de miere, de 3 ori pe zi timp de trei săptămâni/o lună.

Remediu împotriva insomniei

Uleiul esențial de lavandă crește puterea anxiolitică a mierii de lavandă de zece ori. Combinația lor favorizează debutul rapid al somnului și previne trezirile nocturne.

Rețetă: înghițiți 2 picături de ulei esențial diluate într-o linguriță de miere înainte de ora 18:00.