Motivul real pentru care Alex Velea nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță

Alex Velea nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță și să mai aibă de-a face cu acesta după ce a jignit-o în emisiunea lui pe Antonia, partenera de viață a artistului.

Cântărețul a simțit să-și spună punctul de vedere legat de acest aspect.

„Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față. Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta. Cu Măruță de asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați”, a declarat Alex Velea, la emisiunea Xtra Night Show.

Alex Velea a explicat de ce nu mai vrea să mai audă de Măruță și ca a mai avut probleme cu el în 2012.

„Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea. Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez”, a mai adăugat Alex Velea, vizibil supărat pe Cătălin Măruță.