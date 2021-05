Netflix pregătește un documentar despre prinţesa Diana, bazat pe înregistrări inedite

Netflix pregăteşte o continuare a documentarului de succes Diana: In Her Own Words, din 2017, care va fi lansat în 2022 pentru a marca 25 de ani de la moartea prinţesei.

Regizorul american Tom Jennings a explicat pentru Daily Mail că pregăteşte documentarul său plecând de la şase ore de înregistrări inedite. Aceste interviuri au fost realizate de biograful prinţesei, Andrew Morton, ca parte a scrierii cărţii sale apărută în 1992, Diana: adevărata ei poveste ce dezvăluie dedesubturile mariajului ei cu prinţul Charles.

„Există şapte ore de înregistrări pe care Diana le-a făcut pentru Morton”, explică Tom Jennings. „În filmul nostru de două ore, nu am exploatat decât o oră de înregistrări”.

Documentarul ar trebui să fie difuzat în 2022. „Anul viitor se împlinesc 25 de ani de la moartea Dianei, şi de asemenea – este o coincidenţă – 30 de ani de la apariţia cărţii lui Andrew Morton”, precizează regizorul. Va fi un interes reînnoit pentru Diana, mai ales că va fi lansat al cincilea sezon al serialului The Crown. Acest nou sezon la Netflix va fi consacrat prinţesei de Wales. Intriga se va axa în anul 1992, când regina a fost marcată de incendiul de la Castelul Windsor, divorţul prinţesei Anne şi Mark Phillips, şi lansarea cărţii Diana: adevărata ei poveste.

Partea a doua a documentarului despre Prințesa Diana va fi probabil folosită pentru a justifica alegerile scenariștilor The Crown, acuzați la lansarea celui de-al patrulea sezon, în 2020, că au ținut partea prințesei Diana și că au fost neprietenoși față de familia regală.

Diana: In Her Own Words, care a declanșat o controversă atunci când a fost lansat, reunește imagini de arhivă ale familiei regale, în timp ce Diana își extinde vizita la Windsor. Spune, de exemplu, că s-a aruncat pe scări în timp ce era însărcinată cu William. Ea dezvăluie, de asemenea, că prințul Charles spera că al doilea fiu al lor, Harry, va fi o fată. Fără a oferi mai multe detalii despre conținutul său, Tom Jennings sugerează că partea a doua a documentarului va supăra familia regală cel puțin la fel de mult ca prima parte.