Nicole Cherry a recunoscut că este de etnie romă: „Am copilărit pe Ferentari”

Nicole Cherry a recunoscut că este de etnie romă. Invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, cântăreaţa a făcut dezvăluiri despre viaţa personală, care i s-a schimbat foarte mult în ultima vreme, dar şi despre cariera sa, care se bucură de un real succes.

„Am copilărit în Bucureşti, pe Ferentari. M-am dus la Lipatti şi acolo erau ţigani, iar cineva mi-a zis „fă”. M-a deranjat foarte tare şi i-am zis că am un nume, nu suportam să îmi zică aşa. Mătuşile mele şi mama vorbeau cu astfel de apelative, dar eu nu am luat asta de la ele. Eu nu am avut niciodată prietene ţigănci, nu ştiu, nu mi-au plăcut. Da, sunt de etnie romă. Tata este român, mama este de etnie romă. Când s-a aflat că sunt ţigancă, eram continuu întrebată şi mă deranja, pentru că devenise un pic obraznic subiectul. Dacă aş renega vreodată că sunt ţigancă, e ca şi cum mi-aş renega propria mamă. Chiar dacă am fost crescută într-un mediu în care am auzit orice, eu acum nu mai vorbesc deloc urât, nu suport. Eu nu ascultam manele, nu le suportam când eram mică”, a declarat Nicole Cherry.

A rămas însărcinată la 22 de ani

Artista este extrem de fericită şi abia aşteaptă să îşi cunoască fetiţa. Nu ştie ce nume va primi, momentan sunt mai multe pe listă. Legat de iubitul ei, a declarat că are o relație normală cu Florin, pe care l-a întâlnit într-o perioadă bună a vieții ei.

„E un copil extrem de dorit, programat, pentru că eu am zis că o să am un copil Săgetător sau Leu, aşa am vrut eu. Încă nu am ales numele, îi spun în toate felurile acum. Eu şi Florin avem o relaţie extrem de simplă şi nu aş putea să spun ceva de rău. El mă cunoaşte de când aveam 16 ani. E cu opt ani mai mare decât mine. Eu tind să cred că iubim o singură dată în viaţă. Sunt extrem de credincioasă şi nu cred că Dumnezeu pune oamenii împreună la voia întâmplării. Culmea, seamănă extrem de mult cu tata. Au acelaşi stil, de a vorbi, de a se exprima. Nu m-a cerut Florin încă. Frica mea cea mai mare este să pierd oamenii dragi. Am un psiholog, cu care mai vorbesc despre asta. Acest gând mă macină destul de tare”, a mai spus artista.