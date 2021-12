Paula Seling, anunț incredibil după 16 ani de căsnicie. Ce a dezvăluit artista despre soțul ei

Paula Seling vorbeşte foarte rar despre căsnicia cu Radu Bucura, cel care îi stă alături de mai bine de 20 de ani. Artista se poate considera norocoasă, având un mariaj de lungă durată, bazată pe dragoste, respect și încredere.

Îndrăgita cântăreață a acordat un interviu pentru revista Click! pentru femei unde a fost întrebată despre cea mai recentă melodie lansată, „Alesul meu”. Întrebată dacă a dedicat-o soţului ei, Paula Seling a spus:

„În primul rând, noi nu prea ne expunem, şi în al doilea rând, nu ne prea plac declaraţiile siropoase. Piesa se bucură de geniul lui Dinu Olăraşu în scrierea versurilor. El a fost cel care a imaginat povestea aceasta frumoasă, cumva departe de varianta în rusă sau cea în engleză, ce au un deznodământ mai puţin luminos. Desigur, având în vedere că povestea pare neîmplinită, e posibil ca Dinu să fi găsit nişte surse de inspiraţie din anturajul său. Eu am intrat în personaj şi am încercat să îl interpretez cât pot eu de bine. Iar dacă gândul vă duce la soţul meu înseamnă că am reuşit”.

Se cunosc de mai bine de două decenii

Paula Seling crede că ea și soțul ei au fost predestinați. „Toate lucrurile pe lume se întâmplă cu un scop. Cu siguranţă că, undeva, acolo sus, cineva a trasat liniile schiţei întâlnirii noastre. De altfel, toate lucrurile din tinereţea noastră au dus spre asta”.

Cântăreața Paula Seling și partenerul ei de viață, Radu Bucura, sunt un cuplu foarte discret. Cei doi încearcă să-și țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, celebra artistă a făcut câteva dezvăluiri despre partenerul ei de viață.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Paula Seling a povestit cum a început relația ei cu Radu Bucura.

„Prima dată m-am îndrăgostit de cel ce urma să îmi devină soţ după nouă ani. Aveam 16 ani, ne-am cunoscut la Năvodari şi am păstrat o poză cu el în ghiozdan. Îi scriam scrisori la care nu prea răspundea. La 18 ani am făcut autostopul pentru el. Tot nu a răspuns. M-a sunat după nouă ani. Apoi, o săptămână şi jumătate mai târziu, ne-am căsătorit”, a declarat Paula Seling.