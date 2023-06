Pentru plajă: o trecere în revistă a șepcilor în stil streetwear care te vor proteja de soare

În fiecare an ne confruntăm cu aceeași situație – vara sosește brusc, surprinzându-ne cu temperaturi ridicate, ca de obicei. Dar înainte de a merge la mare și de a te bucura din plin de acele momente, acordă atenție sănătății tale și… look-ului tău. În acest articol, facem o trecere în revistă a șepcilor în stil streetwear care te vor proteja de soare și îți vor permite să te exprimi cu stil chiar și în afara orașului. Vei alege o pălărie bucket hat sau vei opta pentru o șapcă de baseball? Iată cele mai interesante modele în materie de accesorii pentru cap. Acestea sunt propunerile prezentate de brandurile urbane de top.

Bucket hats

Pălării bucket hat sau așa-numita pălărie de pescar cu borul distinctiv, este un accesoriu care a fost extrem de apreciat în anii ’90 și ’00, așadar nu este o surpriză faptul că a revenit în streetwear alături de alte tendințe ale acelor decenii. Astăzi, pălăria bucket hat este o alternativă excelentă la șapca de baseball și completarea perfectă a ținutelor în stil urban. Deși poate fi purtată în orice moment al anului, este utilă mai ales vara, când vrei să-ți protejezi capul și ochii de căldura toridă și… să-ți arăți angajamentul față de moda clasică street. Ce model să alegi? Printre proiectele multor branduri urbane de top, se remarcă propunerile câtorva dintre ele. În contextul escapadelor de vacanță pe malul apei, merită o atenție specială pălăria bucket hat Nike Sportswear, disponibilă în mai multe variante de culori și decorată doar cu detaliile în miniatură ale brandului. Optezi pentru clasicul negru sau vrei să-ți completezi ținuta de vară cu o pălărie într-o nuanță pastelată? Modele superbe pentru vacanță se găsesc și în oferta brandului Vans.

Dintre numeroasele propuneri, în prim-plan se află modelul Level Up, cu baretă reglabilă sub gât și echipat cu protecție solară UPF40+. Această pălărie bucket hat are, de asemenea, marginea prelungită și este disponibilă în mai multe culori. Din nou, poți alege între versiunile versatile, cum ar fi negru, sau cele mai impresionante – cum ar fi rozul.

Șepci cu cozoroc

Pălăria bucket hat este oarecum o alternativă, dar asta nu înseamnă că renumita șapcă și-a pierdut notorietatea. Nici vorbă de așa ceva – este în continuare un accesoriu dorit de persoanele iubitoare de streetwear. Se pare că cea mai populară șapcă pentru bărbați și femei în acest moment este așa-numitul snapback, care este prevăzut cu o închidere reglabilă, forma este rotundă, este confecționat din material și are cozoroc drept. Care sunt modelele de top potrivite pentru plajă? Alegerea noastră este sapca Jordan Pro Jumpman, cu un vibe de b-ball. Șapca de la New Era este, de asemenea, o opțiune excelentă, deoarece marca are o serie de snapback-uri cu logo-uri emblematice ale echipelor sportive. Și dacă tot vorbim de șepci pentru ieșirile de vară, nu putem uita de celebrul model de baseball. Croiala renumită este încă prezentă și este în plină expansiune în streetwear. Brandurile ellesse, Levi’s, Champion și Fila oferă modele și culori interesante de șepci de baseball care se potrivesc de minune cu ținutele de vacanță. Cu toate acestea, creațiile gigantului german au un loc special în lista noastră. La urma urmei, nimic nu completează mai bine look-ul de vacanță decât un accesoriul iconic: șapca clasică monocoloră adidas Based Class Tree cu logo-ul Trefoil este potrivită pentru orice moment și orice loc.

Știi deja ce șapcă în stil streetwear vei lua cu tine în vacanță? Vezi modelele de mai sus și celelalte versiuni din oferta brandurilor de top în magazinul online și în showroom-urile Sizeer.

Sursa: Tabu.RO