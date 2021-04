Premiile Oscar 2021. Bijuteriile purtate pe covorul roșu

Anul acesta, la decernarea Premiilor Oscar, culorile puternice au înnobilat ținutele celebrităților. Astfel, covorul roșu nu a fost lipsit de strălucire și extravaganță, o dată prin croielile vestimentațiilor, dar și prin prețiozitatea bijuteriilor purtate.

Bvlgari, Chopard și Cartier sunt doar o parte dintre creațiile pe care celebritățile le-au purtat duminică, 25 aprilie, la decernarea Premiilor Oscar.

Carey Mulligan, nominalizată la categoria cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul din Promising Young Woman, a accesorizat rochia aurie de la casa Valentino, cu bijuterii Cartier și pantofi Sophia Webster.

Zendaya a ales tot casa Valentino, completând ținuta cu bijuterii Bvlgari în valoare de peste 6 milioane de dolari. Amanda Seyfried, nominalizată la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din Mank, a purtat bijuterii Forevermark. Și Regina King și Viola Davis au ales bijuteriile cu diamante de la Forevermark.

Vanessa Kirby, actrița din serialul The Crown, a purtat bijuterii Cartier, în timp ce Olivia Colman și Angela Bassett Chopard. Și H.E.R a strălucit în bijuterii Chopard. Andra Day a decis să aducă pe covorul roșu bijuteriile bijuteriile Tiffany și Co.

