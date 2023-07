Randy Meisner, membru fondator al The Eagles, a decedat la 77 de ani

Randy Meisner, basistul și vocalistul care a fondat trupa de rock americană The Eagles, a murit la vârsta de 77 de ani, a anunțat trupa pe site-ul său oficial. Cauza decesului a fost o boală pulmonară cronică, care i-a provocat complicații fatale.

Meisner a fost unul dintre membrii originali ai The Eagles, alături de Don Henley, Glenn Frey și Bernie Leadon. El a contribuit la succesul trupei cu vocea sa înaltă și armonioasă, dar și cu talentul său de compozitor. El a co-scris și interpretat hitul “Take It to the Limit”, care a devenit una dintre cele mai cunoscute piese ale formației.

Viața lui Meisner nu a fost lipsită de greutăți și tragedii. În 2016, soția sa, Lana Rae Meisner, s-a împușcat accidental în timp ce manipula o armă în casa lor din Los Angeles. Meisner suferea și de tulburare bipolară și dependență de alcool, fiind plasat sub supraveghere medicală permanentă de către un judecător.

Meisner a părăsit The Eagles în 1977, după ce a avut conflicte cu ceilalți membri ai trupei și a vrut să își urmeze cariera solo. Deși nu a mai atins succesul pe care l-a avut cu The Eagles, el a avut câteva piese notabile ca artist solo, precum “Hearts on Fire” și “Deep Inside My Heart”. El a colaborat și cu alți muzicieni renumiți, cum ar fi James Taylor, Joe Walsh și Dan Fogelberg.

Randy Meisner a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1998, ca parte a The Eagles. El a fost considerat “cel mai dulce om din industria muzicală” de către Don Felder, un alt fost membru al trupei. El va rămâne în amintirea fanilor ca un artist talentat și modest, care a lăsat o moștenire muzicală impresionantă.

Deși mulți critici i-au reproșat că sunt superficiali, membrii Eagles au lansat două dintre cele mai populare albume din toate timpurile, “Hotel California” și “Their Greatest Hits (1971-1975)”, pe care, cu vânzări de 38 de milioane de exemplare, Recording Industry Association of America le-a clasat pe primul loc în topul vânzărilor, alături de “Thriller” al lui Michael Jackson.

