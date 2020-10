Recomandare TABU: „S16” de Woodkid. Personal, politic și creat din sunetele unei sculpturi

Săptămânal, revista TABU își propune să le ofere cititorilor săi recomandări de carte, muzică, teatru sau film, venite din partea unor artiști autohtoni. Astăzi, Adrian Piciorea, sound designer și actor, ne sugerează să ascultăm integral și fără întrerupere cel mai recent album lansat de Woodkid, S16. În cele ce urmează, vă invităm să descoperiți toate motivele pentru care această creație este atât de specială.

Yoann Lemoine a.k.a. Woodkid s-a lansat în industria muzicală în 2013. Albumul său de debut, The Golden Age, a făcut furori în foarte scurt timp. În mediul online, Woodkid este prezentat ca video director al unor celebre clipuri muzicale: Teenage Dream de Katy Perry, Born to Die de Lana Del Rey sau Back to December de Taylor Swift.

Woodkid, un artist care știe să se vândă

Adrian ne-a oferit niște lămuriri suplimentare despre background-ul profesional al artistului. Se pare că Woodkid a lucrat o bună perioadă ca art director la o companie importantă de publicitate din Paris, de aici și motivul pentru care albumele sale se vând aproape de la sine. Cu alte cuvinte, Woodkid este un artist cu niște cunoștințe solide de marketing și advertising, ceea ce îi aduce foarte multe avantaje când vine vorba de promovarea propriului său proiect.

Gismo sau când sculpturile încep să compună muzică

Jean Tinguely, Gismo, 1960, Muzeul Stedelijk, Amsterdam. Foto: Gert Jan van Rooij

S16 este cel mai recent album al artistului francez și a fost lansat pe 16 octombrie 2020. Ceea ce diferențiază această lucrare muzicală de multe altele este faptul că Woodkid a mers special la Muzeul Stedelijik din Amsterdam ca să vadă și să audă instalația cinetică a lui Jean Tinguely, intitulată Gismo. Artistul vizual de origine elvețiană a fost una dintre cele mai influente figuri ale artei cinetice, în perioada anilor ’50. Se pare că și în ziua de azi o astfel de sculptură „mecanică” încă stimulează creativ artiștii, fiindcă Woodkid a înregistrat sunetele emise de ea și le-a folosit în toate piesele care compun albumul S16.

Trebuie să asculți albumul cap-coadă, fără să-l oprești pentru că energia evoluează cu fiecare piesă, se construiește o poveste. Este un album-concept, care are valoare luat ca întreg. E ca și când te-ai uita la un film. Adrian Piciorea, sound designer, despre S16 de Woodkid

Versuri care te induc în eroare

Fascinant la acest album este modul în care muzica simfonică se împletește cu beat-urile electronice. În plus, mesajele pieselor sunt pline de poezie și, pe alocuri, derutante. Dacă asculți versurile unei piese ca Pale Yellow, vei crede că este vorba despre amintirea unei persoane iubite pe care încerci să o lași în urmă. Nimic mai fals! Adrian ne spune că Pale Yellow tratează problemele pe care Woodkid le-a avut cu antidepresivele. La fel este și cazul piesei In Your Likeness, ale cărei versuri par că fac referire la un cuplu disfuncțional, când, de fapt, dacă ne uităm cu atenție la videoclip, vom descoperi că tema este cu totul alta: relația omului cu natura și felul în care exploatarea irațională a resurselor distruge armonia dintre noi și mediul înconjurător.

Coperta albumului S16 de Woodkid .

Chimia dintre nume și poveste

În crearea acestui album, Woodkid s-a inspirat atât din experiențele personale cele mai marcante, cât și din toate problemele actuale din sfera socio-politică. Majoritatea pieselor conțin trimiteri la teme și subiecte care îl macină, iar acest lucru este cu atât mai evident în videoclipurile sale. În plus, numele albumului, conform unui articol apărut în God is in the TV, provine de la simbolul chimic și numărul atomic al sulfului, un element, deopotrivă, periculos și indispensabil în viețile oamenilor.

Mergeam pe stradă și ascultam piesa „Reactor”. La un moment dat, intră un cor japonez. Atunci mi s-a tăiat respirația. Minute în șir am fost ca hipnotizat, copleșit de un sentiment de profundă frumusețe. Poate i-am dat o interpretare greșită, dar pe mine metafora reactoarelor nucleare din piesă m-a dus cu gândul la bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Cum să nu te emoționeze așa ceva? Adrian Piciorea, sound designer, despre Reactor de Woodkid

Doar tu cu tine

S16 merită ascultat în intimitate, iar asta nu înseamnă neapărat să stai închis/ă între patru pereți. Fie că faci o plimbare pe jos, într-un oraș aglomerat, sau că te afli undeva în mijlocul naturii, acordă-ți un moment în care să te detașezi de lumea de afară și dă play acestui album. Nu o să regreți experiența.

Alte recomandări muzicale

Coperta albumului Circles de Mac Miller, lansat post-mortem

Co-producătorul albumului S16 este Ryan Lott, solistul de la Son Lux, o trupă americană de muzică experimentală, pe care Adrian o recomandă pentru vibe-ul indie, sunetele post-rock și influențele electro. De asemenea, dacă vrei să ai parte de un moment de relaxare, combinat cu puțină nostalgie, probabil că albumul Circles al lui Mac Miller este o alegere potrivită. Este o creație muzicală lansată post-mortem, la începutul acestui an, în memoria faimosului artist hip- hop. Dacă există un cuvânt care să descrie senzația pe care ți-o oferă audiția albumului Circles, după Adrian, acesta ar fi „mellow”.

Cine este Adrian Piciorea

Adrian Piciorea a.k.a. Beznă, sound designer și actor

Adrian Piciorea are 25 de ani și este absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, București, Facultatea de Teatru, specializarea Arta actorului, clasa prof. univ. dr. Adrian Titieni. Are și studii masterale în Pedagogie teatrală, absolvite în cadrul aceleiași universități.

În ultimii ani, a colaborat ca actor în diverse producții de la Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie și Teatrul Național București. Încă din 2017, activează atât ca actor, cât și ca sound designer la Cuibul Artiștilor, luând parte la realizarea a 14 producții ale acestei companii de teatru. Din 2020, este membru Tangent, o asociație artistică eclectică, din care fac parte regizori, scenografi, arhitecți, fotografi, actori și coregrafi.

La 14 ani și-a descoperit pasiunea pentru sound design. De atunci, nu s-a oprit din a învăța să compună muzică de unul singur. Ca sound designer a colaborat cu regizori de teatru precum: Andrei Măjeri, Andreea Ciocîrlan, Slava Sambriș, Florin Liță și Iulia Grigoriu pentru spectacole montate la Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, Teatrul Național București, Teatrul Excelsior București, Teatrul „Fani Tardini” din Galați, Teatrul „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, Apollo111 Teatrul, Teatrul Odeon, Teatrul Național Craiova, unteatru etc.

A compus coloana sonoră a filmelor de dans Call of Pink, Sunless și Ausum. A colaborat cu regizoarea Ioana Petresco la realizarea unui fashion video pentru brand– ul Helen Marlen și a unui clip aniversar pentru influencer-ul parizian Damon Dominique.