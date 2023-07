Sorin Bontea le răspunde clienților nemulțumiți, care au comandat mâncare de la el

Sorin Bontea a decis să clarifice situația, după ce mai mulți clienți l-au acuzat că vinde mâncare stricată.

Acesta a încheiat recent un contract cu mai multe restaurante din diferite locații din țară, cărora le-a dezvăluit celebra sa rețetă de coaste de porc, care putea fi comandată de doritori sub denumirea de „Coasta lui Bontea”.

Nu toți clienții au fost entuziasmați de mâncarea primită, ba chiar s-au plâns de calitatea și starea preparatului, spunând că au primit mâncare stricată, așa că Sorin Bontea a ținut să facă lumină în acest caz și să dezvăluie ce se întâmplă de fapt.

„Asta e o chestie pe care eu nu prea pot s-o controlez, pentru că este un fel de franciză și… Eu am dat rețetele pe unde trebuia să le dau, exact cum se face, cu video, cu tot, cu tot. Ele se fac în mai multe orașe și acuma totul depinde doar de bucătarul care le face. Aici era treaba firmei respective, mă rog. Se fac în Timișoara, se fac în Cluj, se fac în București, Constanța… Nu prea pot să le controlez pe toate. Crezi pe cuvânt bucătarul care le face că le face cum trebuie”, a declarat Sorin Bontea, potrivit Fanatik.

Juratul de la Chefi la cuțite a explicat cum le-a oferit indicații celor care urmau să se ocupe de prepararea coastelor, însă el nu poate supraveghea toate locațiile din țară, pentru ase vedea dacă rețeta și instrucțiunile sale sunt respectate.

„Acum, eu când am făcut rețetele respective, nu erau oase în coaste… Am citit și eu ce s-a scris. Asta nu mai pot să controlez eu absolut deloc, din păcate. E adevărat că totul se răsfrânge asupra mea. Eu nu am cum să fac rețetele în același timp și-n București, și-n Timișoara, și-n Craiova, și-n Cluj. Sunt rețetele mele, e adevărat. Am explicat cum ar trebui să fie făcute, dar mna, mi-am ales niște restaurante care le făceau cum trebuie. Asta e problema în bucătăria românească, din păcate. Constanța e foarte greu de păstrat. E vorba și de restaurante, în general, nu doar ce mi se întâmplă mie personal”, a mai spus Sorini Bontea, pentru sursa citată.

Una dintre acuzațiile primite de chef a fost aceea că a vândut cartofi stricați, dar le-a explicat celor supărați că nu el se face vinovat, de fapt, de ceea ce se întâmplă.

„N-aș putea să dau în viața mea salată de cartofi stricată, e un pic prea mult. Eu mai cer acasă, dar nu pot controla, mai cer să mi se aducă. Mai pun și pe alții. Nu mi s-a întâmplat. Da, au mai fost situații să găsesc prea mult iceberg în tacos, dar sunt niște cantități, niște rețete. Oricum, e clar că s-a întâmplat și nu e în regulă. Eu sper să o reglez oricât de mult se poate”, a mai spus juratul.

