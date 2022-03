Ștefan Bănică și Lavinia Pârva, dezvăluiri incredibile după 10 ani de relație

Ștefan Bănică jR și Lavinia Pîrva împlinesc anul acesta zece ani de relație. Odată cu trecerea anilor, relația dintre dintre cei doi a evoluat, aceștia au devenit și mai apropiați după cum au recunoscut chiar ei. Au trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin clipe dureroase.

„Cred că cel mai important lucru din aceşti aproape 10 ani este faptul că am trecut împreună şi prin bune, și prin rele, iar lucrurile astea întăresc o relaţie. Nu-mi dau seama dacă ne-am schimbat neapărat unul pe celălalt, dar ţinem cont unul de celălalt. Dacă vrei, mai degrabă ne-a schimbat venirea pe lume a lui Alexandru, care a adus cu el un nou univers, în care trăim toţi trei. Acum 10 ani nu-mi închipuiam că o să trăim în universul lui Alexandru”, a declarat Ștefan Bănică pentru Viva.

Și Lavinia Pîrva a vorbit despre relația lor după 10 ani de iubire și bineînțeles că a amintit de băiețelul lor Alexandru. E cu adevărat o femeie împlinită de când micuțul a venit pe lume. „S-au schimbat multe lucruri, însă eu sunt la fel de îndrăgostită ca în prima zi. Sigur că ne-am maturizat în relaţie, au existat momente mai uşoare, dar şi mai dificile, peste care am trecut împreună. Dar cel mai mult cred că ne-a unit venirea pe lume a acestui «spiriduş», aşa îmi vine să-i spun, pentru că asta îl caracterizează. Alexandru este cu totul deosebit şi de foarte multe ori mă uit şi mă întreb: „Doamne, cum am adus pe lume o asemenea minune?! Pentru mine e copilul perfect, iar asta mă minunează. Dacă ar fi să vorbesc despre copilul meu, ar fi nevoie să fie mama lângă mine, să mă oprească, pentru că nu am control, vorbesc continuu şi risc să plictisesc lumea din jurul meu. Dar toată lumea îşi vede copilul perfect, nu?”, a spus cântăreața.

Întrebați pe ce valori e construită relația lor, fiecare a avut propria viziune. Lavinia Pîrva a explicat: „Relaţia noastră e construită pe încredere şi libertate. Eu merg pe premisa că nimeni nu poate pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu deţine pe nimeni. Aşa că ne iubim necondiţionat”, în timp ce Ștefan Bănică jr e de părere că „Pe înţelegere reciprocă şi comunicare, chiar dacă e greu de crezut că aceste lucruri vor funcţiona tot timpul perfect într-un cuplu. Ideea e că trebuie să te străduieşti să funcţioneze. Când cuplurile se despart, cele două valori menţionate la începutul răspunsului meu pot fi principalul motiv. Şi cred că e important să fim amândoi pe aceeaşi frecvenţă”, a încheiat Ștefan Bănică.