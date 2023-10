Suma colosală pe care Dana Roba trebuie să o plătească pentru operația de reconstrucție a craniului: „Era să mi se facă rău când am auzit”

Dana Roba se află într-un amplu proces de recuperare, după ce a fost lovită cu brutalitate de fostul soț. Make-up artista se simte descurajată de sumele colosale pe care trebuie să le scoată din buzunar.

Dana Roba încearcă să se refacă atât psihic, cât și fizic, după ce a fost lovită cu bestialitate de fostul soț. Make-up artista a fost nevoită să treacă prin mai multe intervenții, dar cea mai costisitoare dintre toate este cea finală, de reconstrucție a craniului.

La început a fost înștiințată că valoarea s-ar putea ridica doar până la 10.000 euro, o sumă oricum uriașă, mai apoi i s-a spus că întreaga operație o poate costa de cinci ori mai mult față de cât se anticipase.

„Costă foarte mult, nu m-am așteptat să coste chiar atât. Chiar atât nu m-am așteptat, mai ales că doctorul de la Timișoara a zis că ar trebui să fie undeva la 10.000 maxim, depinde ce îmi pune. Când am ajuns la București și am auzit că o să fie până în 50.000 era să mi se facă rău. Plus că va trebui să mă tund cheală, în orice țară din lumea asta mă tunde cheală din nou, ceea ce pentru mine este groaznic”, a dezvăluit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Vestea bună este că vedeta are parte de ajutor din partea medicului care se va ocupa de operație și nu va fi nevoită să plătească decât cele două plăci de titan, care provin din Germania. Ea mai spune că dacă ar fi decis să se opereze în străinătate, costurile ar fi fost mult mai mari.

„Placa de titan este cea care costă până în 50.000 de euro, aia pe care o faci în Germania sau în Japonia. El (n.r medicul) nu îmi ia bani pe operație, o să încaseze doar Germania pe placa de titan. De exemplu, dacă aș face operația asta în Germania, costă undeva la 150.000 de euro. Medicul îmi ia bani doar pe placa de titan, bani care trebuie plătiți Germaniei. Vorbim de două plăci de titan care vor fi montate una în partea stângă și una în față. Vorbim de două plăci de titan care vor fi realizate în Germania, dintr-un material ca și osul, ele vor fi făcute special pentru mine”, a dezvăluit Dana Roba.

