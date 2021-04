The Crown | Sezonul 5 nu va fi ultimul

Având în vedere scandalurile care au avut loc în ultima vreme în familia regală britanică – asocierea prințului Andrew cu Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell și decizia lui Harry și Meghan de a se retrage din rangul de membri seniori și de a se muta în California – fanii serialului The Crown anticipează un sezon fierbinte.

Din păcate, pentru fanii dramei regale, se pare că serialul nu va ajunge pe micul ecran anul acesta, dar știm cu siguranță că serialul de pe Netflix nu va avea doar 5 sezoane. Iată ce știm până acum despre următorul sezon.

Probabil că nu va avea premiera până în 2022

Scenaristul și creatorul seriei, Peter Morgan, declara în ianuarie 2020 că sezonul cinci va fi ultimul capitol al seriei. „La început îmi imaginasem The Crown rulând timp de șase sezoane, dar acum, când am început să lucrăm la poveștile pentru sezonul cinci, mi-a devenit clar că acesta este momentul și locul perfect pentru a ne opri”, a spus Morgan pentru la Hollywood Reporter.

Olivia Colman

Dar acum, se pare că planul inițial de a rula timp de șase sezoane a revenit. „Pe măsură ce am început să discutăm povestirile pentru sezonul cinci, a devenit curând clar că, pentru a face dreptate bogăției și complexității poveștii, ar trebui să ne întoarcem la planul inițial și să facem șase sezoane”, a spus Peter Morgan în iulie 2020.

Deadline a confirmat că serialul ia o scurtă pauză, iar filmările nu se vor relua până în această vară. Variety a confirmat ulterior că filmările se vor relua în iulie. Asta înseamnă că noile episoade nu vor avea premiera până în 2022. Conform publicației, „pauza de la filmări a făcut întotdeauna parte din programul de producție al The Crown și nu este legată de pandemia de coronavirus”.

Cine va fi în distribuție?

Serialul va cunoaște o nouă distribuție. Imelda Staunton (Downton Abbey) va prelua rolul Reginei Elisabeta de la Olivia Colman. În sezonul cinci, prințesa Margaret va fi jucată de Leslie Manville. Prințul Philip va fi interpretat de Jonathan Pryce (din The Two Papes și Game of Thrones ), iar Elizabeth Debicki (din The Great Gatsby și Tenet) o va juca pe prințesa Diana.

Imelda Staunton

Peter Morgan a spus că „sezonul șase nu ne va aduce mai aproape de prezent – ne va permite pur și simplu să acoperim aceeași perioadă mai detaliat”. Hollywood Reporter a confirmat că povestea se va încheia în 2000, dar este neclar exact modul în care timpul va fi împărțit între sezoanele cinci și șase. Cu siguranță, însă, moartea prințesei Diana va juca un rol important în serial la un moment dat. Și dacă serialul se apropie de prezent, prințul Harry a sugerat într-un interviu recent cu James Corden că ar dori ca Damian Lewis să-l interpreteze.