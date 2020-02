Top 5 vedete adolescente din România care fac bani de mici

Tot mai mulți tineri au devenit faimoși și s-au remarcat în diverse domenii de la muzică și dansuri până la vloguri pe youtube din care scot bani frumoși. Tabu va ofea cinci exemple de tineri care s-au făcut remarcați încă din copilărie, deși unii dintre ei nici nu au împlinit 25 de ani.

Selly sau Andrei Şelaru are 19 ani și muncește la vlogguri de șapte ani, însă între timp s-a lansat și în muzică, film sau au apărut în diverse reclame. Tânărul a adunat o comunitate de 3,4 milioane de abonaţi pe canalul de YouTube şi a devenit cel mai urmărit şi mai cunoscut vlogger din România. Deşi nu s-a aşteptat să atingă un asemenea succes, Selly recunoaşte că nu a încetat niciodată să creadă în visul lui. La 11 ani a postat primul lui vlog și acum este unul dintre cei mai cunoscuți. “Mulţi cred că e că o joacă să te filmezi singur, dar trebuie să fii activ tot timpul. Sunt multe canale noi unde trebuie să pompezi constant şi content diferit”, spune puştiul. „Am pornit din dormitorul meu fără nicio posibilitate tehnică, încercând să spun nişte poveşti complexe şi să fac nişte lucruri ample şi am ajuns şapte ani mai târziu pe un platou cu aparatură profesională, lumini, macarale, o întreagă echipă de oameni, într-o atmosferă cu totul nouă. Totul este un vis devenit realitate”, a mai spus vloggerul.

Andra Gogan are 21 de ani şi împreună cu Răzvan Gogan, fratele ei mai mic au cântat şi au dansat de mici şi au intrat de două ori în Cartea Recordurilor, pentru „Cel mai lung concert live susţinut de un copil” (3 ore şi 20 de minute, 55 de melodii, 15 septembrie 2009) şi „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil” (16 discuri). Amândoi au pus voci pentru personajele unui post de desene animate și pentru dverse reclame. Andra a jucat în mai multe producţii de televiziune şi în 2014 a prezentat emisiunea „I Love Violetta” alături de Alexia Eram şi de Adina Iliescu. Andra preda dansuri pentru copii, cânta impreună cu fratele ei, fac vlog iar conturile ei sociale însumate au cei mai mulţi urmăritori.



Sebastian Dobrincu a devenit cunoscut în țară abia după ce și-a făcut un viitor în SUA. La 21 de ani are afaceri de milioane de dolari în SUA şi a venit în țară să se lanseze în muzică împreună cu Marius Moga. În România s-a lansat în muzică pe 13 septembrie 2019 cu videoclipul piesei „On Your Mind”, iar acum lucrează la noi piese pentru viitorul lui album. „În România sunt cântăreţ. Am lansat primul videoclip regizat de Edward Aninaru la o piesă în colaborare cu Marius Moga. Suntem în promovare cu melodia în SUA şi continuăm să pregătim piese noi acasă. În SUA sunt om de afaceri şi mă ocup de afacerea mea în social media”, a spus artistul care conduce o măşînă luxoasă, are casă închiriată în Los Angeles şi vrea să-şi trăiască visele.

Tânăra Cleopatra Stratan, care are doar 17 ani, a debutat de mică în showbizz. Puştoaica apare de şase ori în Cartea Recordurilor, pentru performanţele: ”Cea mai tânără interpretă care a înregistrat un album”, ”Cea mai tânără interpretă într-un concert live”, ”Cea mai bine plătită artistă tânără” (10.000 de euro pentru o singură melodie – bani donaţi public, în scopuri caritabile), ”Cel mai tânăr interpret care a primit trei premii MTV”, ”Cea mai tânără interpretă care a înregistrat un «hit» naţional” (o piesă situată pe locul 1 în topuri naţionale). Cel mai reprezentativ premiu a fost însă pentru ”Cea mai tânără interpretă de succes”, tânăra reuşind să susţină un concert de două ore şi 28 de piese muzicale. După acest succes greu de egalat, Pavel Stratan, tatăl ei, a primit o propunere din partea uneia dintre cele mai renumite fabrici de jucării din Spania de a scoate pe piaţă o păpuşă care să aibă chipul micuţei vedete. Cleopatra a revenit în topurile muzicale în urmă cu doi ani si face in continuare bani din muzică.

Iuliana Beregoi are aproape 16 ani și pînă acum a strâns mii de fani pe conturile sociale datorită serialului pe care l-a filmat pentru Youtube şi vlogurilor pe care le face. Puștoaică are mai multe piese, cânta, dansează și creeză isterie când se întâlneşte cu fanii ei. Deși este din Moldova, puștoaica și-a făcut milioane de fani care o urmăresc pe toate conturile de socializare. Mereu la concetele ei nu se mai găsesc bilete și este mereu pe drumuri, căci are mereu câte ceva de făcut. Puștoaică a fost ajutată de părinții săi să-și urmeze calea și pasiunile, însă fără ajutorul impresarilor ei tânăra nu ar fi reușit.