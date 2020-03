Un alt actor veteran din “Tânăr și neliniștit” a murit la 69 de ani!

Lumea serialelor soap-opera este din nou în doliu, căci un alt actor care a jucat în producții precum “Young and the Restless” – “Tânăr și neliniștit”, “Santa Barbara” sau “Pasiuni”, producții care au fost difuzate și la televiziunile din România a trecut în neființă. Actorul Roscoe Born s-a stins la 69 de ani.

“Cu inima grea împărtășesc vestea morții lui Roscoe Born. A fost un actor și un compozitor incredibil de talentat. Cei care l-au cunoscut știu cât de dedicat a fost cauzelor sociale și politice. Ne va fi dor pentru totdeauna – Deanna Lynne, prietenă și parteneră de afaceri – “It is with a heavy heart that I share the news of Roscoe Born’s passing. He was an incredibly talented actor and songwriter. Many who knew him know how dedicated he was to social and political causes. He will be missed forever. – friend and business partner”, a scris femeia pe pagină de like a vedetei.

Actorul Roscoe Born l-a interpretat pe Tom Fisher în perioada 2005-2009 în serialul fenomen “Young and the Restless” – “Tânăr și neliniștit”. Actorul era singur, însă a fost căsătorit de 3 ori și a avut doar un copil. Primul mariaj a fost cu actrița Adrienne Hampton în perioada 1976-1982, cel de-al doilea a fost cu Randall Edwards, tot o colegă de breaslă în perioada 1985 – 1990 iar cea de-a treia, din care s-a născut fiica Alberta Mary, a fost cu Roberta Weiss în perioada 1994-2000. Ultimul proiect în care a jucat actorul a fost serialul “One Life to Live” din care s-a retras în 2012. Foștii colegi ai actorului sunt afectați de dispariția lui Roscoe Born.