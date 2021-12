10 obiceiuri sănătoase pe care le putem învăța de la familia regală britanică

Datorită programelor lor aglomerate și multor apariții publice, membrii familiei regale britanice trebuie să fie atenți la sănătatea lor. De aceea, au multe obiceiuri sănătoase pe care le-au dobândit de-a lungul anilor. Fie că facem yoga, mâncăm ouă la micul dejun sau ne antrenăm în mod regulat, toate aceste obiceiuri ne pot ajuta să ducem o viață mai sănătoasă.

Am adunat 10 obiceiuri sănătoase de la familia regală britanică pe care le putem înclude și în rutina noastră.

1. Meghan Markle practică yoga.

În timpul unui interviu din 2016 pentru Best Health Magazine, Ducesa de Sussex a dezvăluit că a practicat yoga aproape toată viața. Deși Meghan a recunoscut că a fost reticentă când a început yoga cu mama ei, care este instructor.

2. Regina Elisabeta a II-a iubește să mănânce ciocolată neagră.

Potrivit fostului bucătar regal Darren McGrady, suverana iubește ciocolata neagră. Cu toate acestea, nu este o mare fană a altor tipuri de ciocolată, preferând un conținut de cacao de 60% sau mai mult. Ciocolata neagră este o alternativă mult mai sănătoasă la ciocolata cu lapte și albă și are multe beneficii dovedite pentru sănătate. Printre acestea se numără scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea funcției creierului.

3. Kate Middleton include o mulțime de alimente crude în dieta ei.

Ducesa de Cambridge este o mare fană a alimentelor crude. Preferatele ei includ ceviche, fructe de pădure, goji și salată de pepene verde. Consumul frecvent de alimente crude, în special de fructe și legume, permite organismului să obțină mai mulți nutrienți și, prin urmare, vă poate oferi mai multă energie, piele mai curată și o digestie mai bună.

4. Prințesa Beatrice este o alergătoare de maraton.

Când a alergat la Maratonul de la Londra în 2010, Prințesa Beatrice a devenit prima persoană din istoria regalității britanice care a făcut acest lucru vreodată. De atunci a alergat la o mulțime de curse, de cele mai multe ori pentru organizații caritabile.

Chiar dacă cei mai mulți dintre noi nu sunt alergători de maraton, încluderea unor activități cardio sub formă de jogging sau mers rapid în rutinele noastre ne va ajuta să ducem un stil de viață mult mai sănătos.

5. Micul dejun preferat al Prințului Charles este un preparat din ouă.

Într-un tweet din 2020, Clarence House a împărtășit una dintre rețetele preferate ale Prințului Charles, Cheesy Baked Eggs. Rețeta poate fi făcută cu ouă, orice fel de brânză britanică, spanac, roșii și smântână grasă. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine, vitamina B2 și seleniu și, prin urmare, se dovedesc a fi o alegere pentru un mic dejun foarte sățios și hrănitor.

6. Prințesa Charlotte adoră măslinele.

Mama ei, ducesa de Cambridge, a dezvăluit că lui Charlotte îi place să mănânce măsline ca gustare. Deși alegerea micuței prințese ar putea fi puțin neobișnuită pentru grupa ei de vârstă, măslinele sunt o alternativă minunată și mai sănătoasă la gustările sărate. Măslinele sunt bogate în vitamina E și alți antioxidanți.

7. Ducesa Camilla consumă mazăre direct din păstăi.

Ducesa de Cornwall are propria ei grădină de legume și îi place să guste din produsele sale. Gustarea ei preferată este mazărea crudă, deoarece îi place foarte mult gustul proaspăt și dulce. Mazărea are proprietăți antiinflamatorii și este o sursă excelentă de vitamina C, E și zinc.

8. Prințul William se bucură de un antrenament scurt, dar eficient.

Prințul William se menține în formă bună cu un antrenament de 11 minute care nu necesită echipament și a fost dezvoltat pentru Royal Canadian Air Force. Bunicul său, Prințul Philip, s-a bucurat și el de această rutină simplă atemporală formată din cinci exerciții care vizează toate grupele musculare.

9. Prințul Harry bea suc proaspăt și ia suplimente.

Încă de dinainte de relația sa cu Meghan Markle, prințul Harry a trăit un stil de viață mult mai sănătos. Îi place să se trezească dimineața devreme și să-și înceapă ziua cu un antrenament bun și suc verde proaspăt. De asemenea, a luat suplimente recomandate de un nutriționist.

10. Prințesei Diana i-a plăcut să se antreneze pentru a-și îmbunătăți sănătatea mintală.

Potrivit fostului ei antrenor personal Jenni Rivett, Prințesa Diana nu s-a antrenat doar pentru a se menține în formă, ci pentru a-și îmbunătăți atât sănătatea fizică, cât și mentală. O rutină obișnuită de antrenament are o mulțime de beneficii dovedite pentru minte, cum ar fi reducerea anxietății și a stresului și combaterea insomniei și a problemelor de memorie.