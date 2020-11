A dat vestea cea mare! Va deveni mămică a doua oară

Flavia Mihăşan este în culmea fericirii, după ce a aflat că este însărcinată pentru a doua oară. Fosta asistentă TV a dat vestea pe reţelele de socializare, precizând că va naşte destul de curând, însă nu a dezvăluit sexul copilului.

„Peste cateva luni micutul nostru perfect va fi fratiorul mai mare, iar noi, parintii cei mai norocosi din toata lumea!! Here we go again, Marius Moldovan!”, a scris Flavia Mihăşan pe reţelele de socializare.

Mesajul este însoţit şi de o fotografie cu burtica de gravidă a Flaviei.

Blondina și iubitul ei, Marius Moldovan, mai au împreună un băieţel în vârstă de aproximativ doi ani. Flavia şi Marius Moldovan s-au cunoscut la repetiţiile pentru musicalul „Mamma Mia!”.