Actrița din „Grey’s Anatomy” se alătură distribuției „Sex and the City”

Actrița care a jucat rolul doctorului Callie Torres în serialul creat de Shonda Rhimes se alătură lui Sarah Jessica Parker și celor mai bune prietene ale sale.

Distribuția sezonului șapte din Sex and the City, intitulată And Just Like That, devine mai clară. Pe 19 mai, Entertainment Weekly a dezvăluit că o actriță din Grey’s Anatomy s-ar alătura actriței Sarah Jessica Parker. Aceasta este Sara Ramirez.

Sara Ramirez

Ea va juca rolul lui Che Diaz, o comediană non-binară care o primește adesea pe Carrie Bradshaw în emisiunea sa. Personajul este descris ca fiind carismatic, cu o inimă mare, al cărui simț al umorului și o abordare progresivă și umană a genului au făcut ca podcast-ul său să fie foarte popular. Un rol care reflectă multe aspecte ale vieții personale a Sarei Ramirez, care a mărturisit că este non-binară pe 27 august 2020, într-o postare pe Instagram și că se alătură comunității LGBT.

„Toată lumea din echipa And Just Like That este încântată să vadă că cineva talentat și dinamic precum Sara Ramirez se alăture familiei Sex and The City”, a declarat producătorul executiv Michael Patrick King într-un comunicat de presă. „Sara are un talent unic, atât comic cât și dramatic, și suntem încântați și inspirați să creăm acest nou personaj.”

Va reuși Sara Ramirez să umple golul lăsat de lipsa unuia dintre personajele principale ale seriei? Grupul de prietene din New York nu va avea mai mult de trei: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) și Charlotte York (Kristin Davis).