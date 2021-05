Cum arată Gina Pistol în costum de baie, la aproape 3 luni de când a născut

Gina Pistol și-a făcut curaj să-și arate corpul după nașterea micuței Josephine.

Alături de imaginile neretuşate pe care le-a postat pe reţelele de socializare, frumoasa prezentatoare a scris şi un mesaj motivaţional, în care mărturiseşte că se simte împlinită de felul în care arată, deşi nu atinge „perfecţiunea”.

„De-a lungul timpului, corpul nostru trece prin tot felul de schimbari. Cu toatele ne dorim “perfectiunea”, acea perfectiune pe care o vedem in online, pe sticla sau prin reviste. De foarte multe ori, am pus presiune pe mine si pe corpul meu, mai ales pentru ca sunt persoana publica. Cu trecerea anilor, insa, am invatat sa ma accept si sa fac “pace” cu mine. Evident ca toate ne dorim sa fim frumoase si sustin cu desavarsire munca pentru o versiune mai buna a noastra, insa, totul prin rabdare si acceptare.

Am trecut prin sarcina, perioada in care nu m-am blamat niciodata pentru vreun kg in plus(si am avut destule) . Dar cum as putea face asta, cand acest corp mi-a oferit cea mai mare minune a vietii? Este un templu, care a oferit dragoste si protectie timp de 9 luni copilei mele, iar acum, nu-mi mai ramane decat sa-i ofer ofrande. Echilibrul cu tine insati conteaza cel mai mult asa ca ai grija de tine, de sufletul si de corpul tau. …si nu uita ca esti UNICA! P.S.pozele din aceasta campanie sunt neretusate”, a scris vedeta pe Instagram.

Gina Pistol a devenit mamă pentru prima oară, la începutul lunii martie.