Sex and the City – povestea continuă. Salariul uriaș pe care-l vor încasa Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis

Un nou sezon al serialului de succes Sex and the City va fi difuzat pe HBO Max, cu aceeaşi distribuţie, cu excepţia actriţei Kim Cattrall.

În acest sezon, intitulat And Just Like That…, fanii le vor reîntâlni timp de 10 episoade pe actriţele Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis, a precizat HBO într-un comunicat.

Kim Cattrall a refuzat să mai joace în serial

Sarah Jessica Parker va interpreta în continuare personajul Carrie Bradshaw, în timp pe Cynthia Nixon şi pe Kristin Davis le vom regăsi din nou în rolul celor bune prietene ale sale, avocata Miranda Hobbes şi dealerul de artă Charlotte York. În ceea ce o priveşte pe Kim Cattrall, interpreta personajului Samantha Jones, aceasta nu este menţionată în comunicatul HBO.

Conform presei de peste Ocean, Kim Cattrall s-a arătat nemulțumită, de-a lungul timpului, că se punea mult prea mult accent pe povestea dintre Carrrie Bradshow și Mr. Big, în timp ce celelalte trei personaje erau trecute în plan secund.

Kim Cattrall

Anul trecut, actrița a mărturisit că nu va mai apărea în rolul Samanthei Jones, în Sex and the City. La scurt timp după aceea, Kim a declarat despre colegele ei: „Nu am fost niciodată prietene. Am fost colege și, într-un fel, așa e sănătos să fie”.

Noul sezon va urmări prietenia celor trei eroine şi vieţile lor amoroase, când acestea au ajuns la vârsta de cincizeci de ani. Data lansării nu a fost specificată, însă primele scene urmează să fie filmate la sfârşitul primăverii la New York.

Ce salariu vor încasa actrițele principale

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis vor lua acasă un salariu fabulos pentru noile episoade. HBO nu evită să scoată la iveală salarii majore pentru a atrage vedete mari precum Reese Witherspoon și Nicole Kidman, care câștigă aproape 1 milion de dolari pe episod pentru al doilea sezon din „Big Little Lies”, potrivit The Hollywood Reporter.

Reese Witherspoon ar fi obținut un salariu și mai mare pentru „The Morning Show” pe Apple TV +, încasând aproximativ 1,25 milioane de dolari pe episod, împreună cu Jennifer Aniston.

Salariile din seriale continuă să crească, de asemenea, cu Ellen Pompeo care încasează 20 de milioane de dolari pe an – după renegocierea contractului „Grey’s Anatomy” cu ABC în 2018. Actorii din „Friends” și „The The Big Bang Theory” câștigau, de asemenea, 1 milion de dolari pe episod până la sfârșitul ambelor seriale.

Zvonurile conform cărora actrițele din Sex and the City ar putea primi sume la fel de mari au venit după ce Parker a devenit producător în cel de-al doilea sezon al serialului.