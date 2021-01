Un milion de dolari pe an: incredibilul contract prenupțial dintre Kim Kardashian și Kanye West

Kanye West, în vârstă de 43 de ani, și Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, sunt pe punctul de a divorța, a dezvăluit marți (5 ianuarie) Page Six. Contractul lor prenupțial, semnat în 2014, prevede că starleta ar trebui, în acest caz, să primească un milion de dolari pentru fiecare an de căsătorie.

„Sunt discreți, dar mariajl lor s-a încheiat”, a declarat o sursă anonimă pentru publicația amintită mai sus.Potrivit tabloidelor americane, Kanye West și Kim Kardashian sunt într-adevăr la un pas de divorț. Femeia de afaceri ar fi angajat-o pe avocata Laura Wasser pentru a conduce negocierile.

Dacă termenii acordului dintre cei doi vor rămâne probabil necunoscuți, site-ul Radar Online a menționat în martie 2014 detaliile contractului de căsătorie semnat de cuplu. Un document pe care cuplul îl parafase cu două luni înainte de nunta lor de la Florența. Acest acord ar prevedea că, în caz de divorț, Kim Kardashian va primi un milion de dolari pentru fiecare an de căsătorie cu Kanye West. Și asta, în limita a 10 milioane de dolari. Kim K. ar trebui, așadar, să primească 6 milioane de dolari. De asemenea, ar trebui să păstreze toate bijuteriile și cadourile oferite de fostul ei soț.

Asigurare de viață de 20 de milioane de dolari

Contractul prenupțial ar prevedea, de asemenea, că vedeta va fi întotdeauna beneficiarul uneia dintre polițele de asigurare de viață ale rapperului, a cărei valoare se ridică la 20 de milioane de dolari. S-a spus că negocierile în jurul acestui contract prenupțial, desfășurate în 2014, au decurs fără probleme.

„Întreaga procedură s-a dovedit a fi foarte simplă și destul de pașnică”, a declarat pentru Radar Online o sursă anonimă. Kanye nici nu credea că el și Kim au nevoie de un contract prenupțial și el era dispus să-i ofere lui Kim acces la toate activele sale financiare. Un acord care astăzi pare depășit. În 2014, cântăreața a avut într-adevăr o avere de 100 de milioane de dolari.

Șase ani mai târziu, situația s-a schimbat foarte mult. Kim Kardashian are acum 780 milioane dolari, în timp ce tatăl copiilor ei are 1,3 miliarde dolari. Cei doi vor trebui probabil să negocieze anumite detalii care nu ar apărea în contractul lor de căsătorie. Potrivit Radar Online, aceștia nu ar fi stabilit o clauză privind custodia copiilor – North, 7 ani, Saint, 5 ani, Chicago, 2 ani, și Psalm, de un an. Cuplul se ceartă și asupra proprietății lor din Calabasas, California.