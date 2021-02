Adela Popescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea bebeluș

Proaspăt întoarsă de pe meleaguri însorite, Adela Popescu și-a vizitat colegii de la „Vorbește lumea”. Frumoasa prezentatoare a mers marți să-i vadă pe Lora și Cove, ocazie cu care a dezvăluit și sexul copilului pe care-l poartă în pântece.

„Toată lumea se întreabă: va fi băiețel sau fetiță! Putem da un răspuns?”, a întrebat-o Cove pe colega lui. Cu zâmbetul pe buze și cu energia bine cunoscută, Adela a declarat: „Să nu mai prelungim adrenalina… E băiat! Noi ni l-am dorit foarte mult acest copil și eu m-am imaginat mamă de trei băieți! O să fiu regina lor.”

Vedeta a plecat în vacanță cu soțulei, Radu Vâlcan, și cei doi copii, Alexandru și Andrei. Adela Popescu și-a anunțat sarcina în direct, la Vorbește Lumea, când burtica nu era vizibilă. Apoi a zis că se retrage din televiziune pentru a se proteja împotriva noului coronavirus și pentru a nu-și pune bebelușul în pericol.

„Să știi că eu m-am dus în Maldive de nevoie. M-am dus pe o insulă pustie, ca să mă protejez. Ne-am simțit în siguranță în vacanță. Copiii nu mai erau de două luni la școală, la grădiniță. Am ales o destinație foarte sigură. Vin niște echipe în cameră, am făcut patru teste în vacanță toți. Noi și când avem ajutoare și când nu avem, tot cu copiii plecăm în vacanță.

Nu am grețuri, nu mi-a fost rău aproape deloc. Sunt însărcinată în 17 săptămâni. Soțului meu îi place mai mult de mine însărcinată. Cel mai amuzant lucru este că avem tot băiat. Acum, tot cât investești în ei, în educația lor, dacă nu iau o nevastă care să te placă, adio!

Mi-a plăcut reacția soțului meu după ce am venit de la analize: acum o să avem 4 copii. Pentru că mai încercăm până ne iese o fetiță, ai prins-o, Cove, pe asta? Mulți mă întreabă: dar sigur nu este fetiță? Decât un băiețel… așa, mai bine un băiețel onest. Uite, Laura Cosoi are două fetițe, are și ea nevoie de gineri”, a mărturisit vedeta despre aventura în Maldive.