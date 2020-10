Campanie controversată: Degetul arătător ridicat pentru toți cei fără mască

Autoritatea de turism a Berlinului a lansat o campanie publicitară în care apare o femeie în vârstă care arată degetul mijlociu oamenilor care refuză să poarte mască.

„Degetul arătător ridicat pentru toți cei fără mască” scrie pe afiș, alături de o fotografie a unei femei cu mască.

Visit Berlin spune despre campanie că are scopul de a scoate în evidență importanța protejării sănătății celor în vârstă. Însă campania s-a dovedit a fi controversată, unii din Germania numind-o o insultă. Reclama „Respectăm doar regulile corona”, lansată de către Senatul din Berlin și Visit Berlin, a apărut inițial, marți, într-un ziar local, însă s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Christian Tänzler, purtător de cuvânt al Visit Berlin, a spus că afișul – care este parte a unei campanii mai largi – are scopul de a aminti oamenilor să respecte regulile în oraș. „Majoritatea berlinezilor și musafirilor noștri respectă regulile corona însă unii nu o fac. Acești oameni riscă viețile persoanelor mai în vârstă și a celor din comunitățile de risc. Am vrut să acordăm atenție acestei probleme. Din cauza asta am ales acest motiv provocator”, a declarat acesta pentru BBC.

Reclama are un ton distinct Berlinului, a adăugat Tänzler. „Berlinezii sunt foarte cunoscuți pentru comunicarea lor directă”, a mai aprecizat el. Purtătorul de cuvânt a spus că a crezut că mulți britanici ar aprecia umorul. „Îl folosim într-un mod foarte direct să comunicăm exact oamenilor care nu respectă regulile”, a mai declarat acesta.

Însă campania nu a fost pe gustul tuturor. Lorenz Maroldt, redactorul-șef al ziarului Der Tagesspiegel din Berlin nu este un fan. „Cred că reclama este într-un fel «Berlinul clasic» și ar funcționa bine fără politicile corona disfuncționale ale Senatului, care sunt în contrast cu ea. Senatul pare să gândească că insultarea oamenilor este mai de succes decât regulile stricte, clare, la care se aplică controale eficiente. Au eșuat complet în asta”, a spus jurnalistul.

Unii au fost și confuzi, deoarece textul scria „degetul arătător”, în vreme ce femeia își ridică degetul mijlociu. Visit Berlin a spus că este o contradicție intenționată. Alții arată că unii oameni nu pot purta mască din motive de sănătate. „Grupul nostru țintă sunt oamenii care nu respectă viețile altora. Dacă unii se simt personal atacați pentru că nu pot purta mască, nu ăsta era scopul nostru. Îmi cer scuze pentru acest lucru”, a spus el.