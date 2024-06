Adela Popescu, detalii despre a patra sarcină

Adela Popescu (37 de ani) a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă urmează și un al patrulea copil, având în vedere că are doar băieți.

Răspunsul s-a lăsat așteptat, dar recent, un anunț făcut de un prieten apropiat a făcut furori pe rețelele de socializare.

Adela Popescu, declarații despre o eventuală

Cu toate că viața cu trei copii nu este deloc simplă, cei doi au reușit de fiecare dată să se împartă între job-uri și familie și să le ofere celor mici o educație de calitate.

Recent, Răzvan Fodor, prieten apropiat al cuplului, a postat un mesaj din care reiese că Adela este însăcinată. Vestea că artista ar putea deveni mamă pentru a patra oară a făcut furori pe rețelele de socializare.

„Vorbesc cu Adela Popescu pe mesaje… mi-a dat o veste care nu mă lasă să dorm”, a scris Răzvan Fodor, pe pagina lui de Instagram.

Adela a publicat postarea respectivă și a menționat că nu este vorba despre o sarcină. „Să le spunem oamenilor că nu sunt nici gravidă și nici n-am câștigat la Loto”., a subliniat aceasta, pe contul de Instagram. Totodată, pentru a nu exista suspiciuni, actrița a vrut să le transmită fanilor ei un mesaj.

„Eu mor de râs! Am pus acum vreo 10 minute o filmare cu mine și cu Radu de la plajă și oamenii, foarte foarte drăguți, mi-au comentat „Felicitări, felicitări, vine bebe 4! Bravo, ce frumos! Se vede după burtică, se vede că burtica e proeminentă, uite cum pune mâna”, asta în condițiile în care eu, înainte să vin în Thailanda, am mers în fiecare zi la sală, m-am culcat mai devreme ca să nu mă înfig în mâncarea din frigider, nu am mai pus gura pe pâine, pe dulciuri, pe nimic și oamenii îmi zic „Burtica se vede”. Cum ar fi fost dacă nu țineam dieta asta? Glumesc, vă ador!”, a menționat vedeta.

Sursa: Tabu.RO