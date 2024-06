Personajele din filme și seriale cu cele mai influente garderobe

Brandul de prêt-à-porter Superdry a realizat un sondaj asupra personajelor fictive de pe micul și marele ecran și, mai ales, asupra influenței look-ului lor în căutările pe rețelele de socializare.

Analizând datele din postările și hashtag-urile de pe TikTok și Instagram, brandul american Superdry a reușit să întocmească un clasament al personajelor fictive din seriale și filme care sunt cele mai influente în materie de modă. Și ceea ce putem spune este că e destul de surprinzător!

Într-adevăr, fashionistele vor avea tendința de a crede că este Carrie Bradshaw, cea mai cunoscută fashionistă de pe micul ecran, cea care se află în fruntea acestui top cu cele mai multe postări legate de garderoba și stilul ei pe rețelele de socializare. Dar, deși aspectul ei iconic – precum fusta sa tutu și rochia ei de mireasă Vivienne Westwood – a captat inimile multor pasionați de modă de la lansarea „Sex and the City” în 1998, personajul de cult se află „doar” pe poziția a zecea în clasamentul, cu 3.181 de postări, sub hashtag-ul #carriebradshawoutfits.

Între Carrie Bradshaw și podiumul clasamentului, regăsim personajul din serialul „Killing Eve”, Villanelle (poziția a 9-a), Elena Gilbert din „Vampire Diaries” (poziția a 8-a), Cheryl Blossom din „Riverdale” (poziția a 7-a) și Monica Geller din „ Prieteni” (poziția a 6-a). Serena van der Woodsen și Blair Waldorf, cele două tinere din elita New York-ului descoperite în serialul „Gossip Girl”, se află pe locurile cinci și patru în clasament.

Al treilea personaj fictiv cu cea mai influentă garderobă? Lorelai Leigh, supranumită Rory Gilmore, apreciată pentru ținutele ei cu aspect foarte Y2K din serialul „Gilmore Girls”. Pe locul al doilea, este, desigur, icoana de modă supremă din anii nouăzeci, Rachel Green („Friends”). Hashtag-urile legate de ținutele ei însumează 25.641 de postări pe TikTok și Instagram.

În vârful podiumului cu 59.546 de postări este James Bond, singurul personaj masculin din top, care câștigă titlul de cea mai căutată garderobă de internauții. De-a lungul anilor, cel mai faimos agent secret a devenit sinonim cu stilul și eleganța cu costumele sale bine croite din marile case, atât de mult încât numeroase bloguri și profiluri sunt dedicate look-urilor sale.

Sursa: Tabu.RO