Cum arată Cornelia, „dansatoarea maneliștilor”, la 55 de ani. N-o mai recunoști!

Cornelia, cunoscută drept „dansatoarea maneliștilor”, a fost una dintre cele mai populare figuri în industria muzicii de petrecere în anii 2000, atrăgând atenția publicului la fiecare apariție.

Într-o perioadă în care genele false nu erau încă la modă, Cornelia atrăgea privirile cu genele sale lungi și impresionante.

„Eu eram balerină la ansamblu. Am mers într-un turneu în Moscova. Acolo am văzut o balerină rusoaică şi am întrebat-o cum şi le face. Există un rimel rusesc compact, nu este lichid. Acelaşi rimel îl folosesc de ani de zile. Îmi ia cam jumătate de oră (să mă machiez – n.r.)”, spunea Cornelia într-o emisiune TV, cu mulți ani în urmă.

Dansatoarea și-a schimbat stilul de viață în ultimii ani și a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. În prezent, la vârsta de 55 de ani, ea arată complet diferit, spre surprinderea multora.

Cornelia continuă să fie activă pe platformele de socializare. Deține un cont de TikTok, unde împărtășește fotografii și materiale video alături de partenerul său de viață, surprinzându-și fanii cu momente din călătoriile lor sau excursiile pe care le fac împreună. Aprecierea publicului față de ea rămâne evidentă, având mulți fani și urmăritori pe internet.

Aceasta încă participă la evenimente în calitate de dansatoare!

Un aspect remarcabil în viața lui Cornelia este că a reușit să își păstreze silueta de invidiat de-a lungul anilor și își menține în continuare genele lungi care au devenit unul dintre semnele distinctive ale ei.

