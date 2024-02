Adelina Pestrițu, decize radicală: a renunțat la silicoane!

Adelina Pestrițu a decis să renunțe la implanturile mamare din motive de sănătate Fosta prezentatoare TV a explicat motivul care a stat la baza acestei decizii.

După 8 ani în care și-a etalat bustul perfect, Adelina Pestrițu a luat o decizie radicală: a renunțat la implantul mamar. Durerile de spate au determinat-o să meargă din nou să se opereze. Decizia a fost luată alături de medici, care au hotărât că cea mai indicată măsură este operația de micșorare a sânilor, scrie Libertatea.

„Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare, decizie luată după mult timp de gândire, în care am analizat situația împreună cu medicii și am luat în calcul tot ce ar putea să urmeze. Dacă vă întrebați ce m-a convins mai exact să fac asta, vă pot răspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor și disproporțiile estetice”, a povestit vedeta pe Instagram.

Adelina Pestrițu a suferit operația în urmă cu o săptămână, iar acum se simte bine.

„Desigur, această intervenție a venit la pachet cu o listă lungă de reguli stricte de urmat, multe responsabilități, disciplină, maturitate și răbdare(…) Toată această poveste este una personală, pe care am decis să o împărtășesc cu voi, pentru că am primit întrebări despre acest subiect de nenumărate ori și poate că experiența mea vă va ajuta și pe voi să nu vă grăbiți să luați decizii care pot avea un impact semnificativ asupra stării voastre de sănătate”, a povestit Adelina Pestrițu.

Sursa: Tabu.RO